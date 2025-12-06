Language
    BLO पर दबाव बनाने वाले अफसरों पर दर्ज हो हत्या का केस, हाथरस में ऐसा क्यों बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय!

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    हाथरस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीएलओ की मौत पर दुख जताया। उन्होंने सरकार से एसआईआर का समय बढ़ाने और दबाव बनाने वाले अफसरों पर हत्या का म ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीएलओ के घर श्रद्धांजलि देने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। 2 दिसंबर को सिकंदराराऊ में बीएलओ की मौत के बाद शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। उन्होंने बीएलओ को श्रद्धांजलि देते हुए मीडिया से बातचीत में कहा की सरकार को एसआईआर का समय बढ़ाना चाहिए। काम के दबाव में प्रदेश के कई बीएलओ की मौत हो चुकी है।

    अफसरों पर हो मुकदमा दर्ज

    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कि बीएलओ पर दवाब बनाने वाले अफसरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। यह सरकार का जल्दबाजी में लिया क्या निर्णय है। कांग्रेस पार्टी सभी बीएलओ के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि बीएलओ की जनता का कार्य करते हुए मृत्यु हो रही है, इसलिए ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के साथ एक करोड़ मुआवजा भी दिया जाए।