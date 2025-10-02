नशे में धुत घूम रहा था व्यक्ति, मिशन शक्ति ने परिजनों से मिलवाकर ढाई लाख रुपये लौटाए

हाथरस में मिशन शक्ति केंद्र की टीम ने नशे में धुत एक व्यक्ति को बचाया और उसके परिवार को 2.5 लाख रुपये और मोटरसाइकिल लौटाई। एंटी रोमियो टीम ने लड़कियों पर फब्तियां कसने वाले एक शोहदे को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक दंपती के पारिवारिक विवाद को काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया गया जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रही।

संवाद सहयोगी,हाथरस । थाना सादाबाद क्षेत्र में मिशन शक्ति केंद्र टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति की सहायता की, जो नशे की हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला था। टीम ने अपनी तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए व्यक्ति की पहचान की और उसके स्वजन से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

व्यक्ति के पास से 2.5 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, जिसे पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में उसके स्वजन को लौटाया गया। व्यक्ति की स्थिति नाजुक होने के कारण उसे तत्काल प्राथमिक सहायता के लिए अस्पताल भेजा गया था। मिशन शक्ति टीम की इस पहल से अनहोनी या संभावित अपराध टल गया।

एंटी रोमियो टीम ने शोहदे को दबोचा मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चौबे वाले महादेव मंदिर पर लड़कियों पर फब्तियां कसने वाले एक शोहदे को गिरफ्तार किया। अलगर्जी नगला निवासी पंकज को एंटी रोमियो टीम ने दबोचा। वह आने-जाने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था। पुलिस टीम में एसआइ महेंद्र सिंह, रामऔतार और महिला कांस्टेबल रिचा माथुर शामिल थे।

दंपती के विवाद का हुआ समाधान वहीं, थाना सादाबाद क्षेत्र में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एक पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद का समाधान कराया गया। थाना सादाबाद मिशन शक्ति केंद्र टीम द्वारा एक दंपती के पारिवारिक विवाद का समाधान कराया गया। दोनों पक्षों को बुलाकर कई राउंड की काउंसलिंग की गई और उनके बीच उत्पन्न पारिवारिक विवादों की चर्चा की गई।