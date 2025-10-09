Language
    दादी की दिलेरी के आगे बदमाश बेबस... तमंचा पर भारी पड़ा वाइपर, भाग गए व्यापारी के घर लूट करने आए लुटेरे

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    एक साहसी दादी ने अपनी दिलेरी का परिचय देते हुए व्यापारी के घर में लूट करने आए बदमाशों को वाइपर से हमला कर भगा दिया। तमंचा लेकर आए लुटेरे, दादी की हिम्मत के आगे बेबस हो गए और लूट करने में असफल रहे। दादी की बहादुरी ने लूट की घटना को होने से रोक दिया।

    मुरसान में लूट के प्रयास के बाद घर पहुंची पुलिस टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मुरसान के बरखंडी महादेव कालोनी में व्यापारी उदित अग्रवाल के घर पर दो नकाबपोश बदमाश लूट के उद्देश्य से पहुंचे, लेकिन व्यापारी की दादी के साहस के सामने बदमाशों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी और दादी पर तमंचा तान दिया, लेकिन दादी ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों को वाइपर लेकर दौड़ा दिया, जिससे बदमाश भाग गए।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा सीसीटीवी

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिसमें बदमाश भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सादाबाद अमित पाठक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। व्यापारी समुदाय ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस से बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है।