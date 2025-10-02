कार और बाइक सवार बदमाशों ने विश्व हिंदू महासंघ के सह-मंडल प्रभारी पर किया जानलेवा हमला

हाथरस में विश्व हिंदू महासंघ के सह-मंडल प्रभारी प्रशांत मिश्र पर हमला हुआ। काले रंग की होंडा सिटी कार और बाइकों पर सवार हमलावरों ने उन्हें घेरकर धारदार हथियारों से हमला किया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश कर रही है। संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस । विश्व हिंदू महासंघ के सह-मंडल प्रभारी प्रशांत मिश्र पर गुरुवार को दिनदहाड़े हमला किया गया। काले रंग की होंडा सिटी कार और बाइकों पर सवार हमलावरों ने प्रशांत मिश्र को घेर लिया और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। हमलावर उन्हें सड़क पर छोड़ मौके से फरार हो गए।

हमले में उनके दोनों हाथों और अन्य जगहों पर गहरी चोट आई। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस और एसओजी टीम को लगाया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामजी द्वारा निवासी प्रशांत मिश्र विश्व हिंदू महासंघ के सह-मंडल प्रभारी है। गुरुवार की दोपहर में कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के जलेसर रोड पर गढ़ी जैनी के निकट, जब प्रशांत मिश्र अपने निजी काम से जा रहे थे। तभी काले रंग की होंडा सिटी कार और बाइकों पर सवार हमलावरों ने प्रशांत मिश्र को घेर लिया और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। हमले में प्रशांत मिश्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।ट

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। इसके बाद तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल प्रशांत मिश्र का डाक्टरी परीक्षण कराया है। जानकारी होने पर एसओजी की टीम भी आ गई। पुलिस की टीमों ने उन पर हुए हमले की जानकारी हासिल की। इसके बाद पुलिस ने जलेसर रोड के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और हमलावरों की तलाश की। फिलहाल प्रशांत मिश्र का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं में गुस्सा घटना की सूचना मिलते ही मिश्रा के स्वजन, संगठन के पदाधिकारी और सैकड़ों शुभचिंतक अस्पताल पहुंचे। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरा हुआ है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा, यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज पर है। हम न्याय की मांग करेंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे।

पुलिस की कार्रवाई और जांच थाना हाथरस गेट थाने की पुलिस और स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम अस्पताल पहुंची। घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें हमले के निशान साफ दिखे। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हमलावरों की काली कार की नंबर प्लेट ट्रेस की जा रही है।