निकाह की रस्मों के बीच साली ने जीजाजी से मांग ली ऐसी चीज, दूल्हा आ गया टेंशन में... बिना दुल्हन लौटी गई बरात

संवाद सूत्र, जागरण. सहपऊ। गांव गुतहरा में जूता चुराई की रस्म ने एक शादी तोड़ दी। निकाह हो चुका था, लेकिन नेग को लेकर हुए विवाद ने मामला बिगाड़ दिया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर वापस लौट गया।

रस्म के लिए पांच हजार रुपये की मांग, दूल्हे ने दिए पांच सौ रुपये मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के तेहरा गांव से बारात सात नवंबर को गुतहरा पहुंची थी। स्वागत सत्कार के बाद धूमधाम से बारात चढ़ी और मौलवी ने निकाह भी पढ़वा दिया। इसके बाद टीके की रस्म शुरू हुई, जहां जूता चुराई के नेग को लेकर तनातनी शुरू हो गई। दुल्हन की बहनों और सहेलियों ने इस रस्म के लिए पांच हजार रुपये की मांग की, जबकि दूल्हा केवल पांच सौ रुपये देने को तैयार था। बात बढ़ती गई और हंसी-मजाक का माहौल झगड़े में बदल गया। देर रात तक पंचायत चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। आखिरकार वधू पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और वर पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं हुआ।