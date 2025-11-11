Language
    निकाह की रस्मों के बीच साली ने जीजाजी से मांग ली ऐसी चीज, दूल्हा आ गया टेंशन में... बिना दुल्हन लौटी गई बरात

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:32 AM (IST)

    मथुरा के गुतहरा गांव में जूता चुराई की रस्म को लेकर विवाद होने पर निकाह टूट गया। दुल्हन पक्ष ने पांच हजार रुपये की मांग की, जबकि दूल्हा केवल पांच सौ रुपये देने को तैयार था। पंचायत में समझौता न होने पर दोनों पक्षों ने निकाह तोड़ने का फैसला किया। दुल्हन के पिता ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण. सहपऊ। गांव गुतहरा में जूता चुराई की रस्म ने एक शादी तोड़ दी। निकाह हो चुका था, लेकिन नेग को लेकर हुए विवाद ने मामला बिगाड़ दिया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर वापस लौट गया।

    रस्म के लिए पांच हजार रुपये की मांग, दूल्हे ने दिए पांच सौ रुपये

     

    मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के तेहरा गांव से बारात सात नवंबर को गुतहरा पहुंची थी। स्वागत सत्कार के बाद धूमधाम से बारात चढ़ी और मौलवी ने निकाह भी पढ़वा दिया। इसके बाद टीके की रस्म शुरू हुई, जहां जूता चुराई के नेग को लेकर तनातनी शुरू हो गई। दुल्हन की बहनों और सहेलियों ने इस रस्म के लिए पांच हजार रुपये की मांग की, जबकि दूल्हा केवल पांच सौ रुपये देने को तैयार था। बात बढ़ती गई और हंसी-मजाक का माहौल झगड़े में बदल गया। देर रात तक पंचायत चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। आखिरकार वधू पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और वर पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं हुआ।

     

    दोनों पक्षों की सहमति से निकाह तोड़ने का हुआ फैसला

     

    दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से निकाह तोड़ने का फैसला लिया। इसके बाद दूल्हा बारात समेत बिना दुल्हन के अपने गांव लौट गया। गुतहरा गांव में रहने वाले दुल्हन के पिता परचूनी की दुकान चलाते हैं। उन्होंने घटना पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब मामला निपट गया है और वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ग्रामीणों के अनुसार, दूल्हे की मानसिक स्थिति भी पूरी तरह सामान्य नहीं थी। शादी टूटने के बाद दुल्हन के भाई की शादी हाल ही में संपन्न हुई है।