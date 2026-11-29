जागरण संवाददाता, हाथरस। नगर पालिका परिषद हाथरस को नया अधिशासी अधिकारी (ईओ) मिल गया है। वाराणसी नगर निगम में उप नगर आयुक्त रहे मनोज कुमार सिंह को हाथरस नगर पालिका का ईओ नियुक्त किया गया है। नगर विकास विभाग की ओर से उनका स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। उन्हें तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।