जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रदेश सरकार ने 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें अलीगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) प्रभाकर चौधरी का तबादला लखनऊ परिक्षेत्र कर दिया गया है। वहीं, आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय को अलीगढ़ परिक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रभाकर चौधरी वर्ष 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में अलीगढ़ परिक्षेत्र में डीआईजी के पद पर तैनात थे। वहीं, शैलेश कुमार पांडेय वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह आगरा परिक्षेत्र से स्थानांतरित होकर अलीगढ़ आ रहे हैं। शैलेश कुमार पांडेय इससे पहले मथुरा में एसएसपी भी रह चुके हैं।