जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर में प्रवेश करते ही अब अलीगढ़ की पहचान व विरासत की भव्य झलक दिखाई देगी। कहीं ताला उद्योग की बारीक कारीगरी नजर आएगी तो कहीं 1857 की क्रांति के शौर्य की कहानी बयां करती कलाकृतियां राहगीरों का ध्यान खींचेंगी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार बनाने जा रहा है।

जीटी रोड पर गभाना क्षेत्र, अनूपशहर रोड व एटा चुंगी के निकट इनका निर्माण कराया जाएगा। तीनों द्वारों की डिजाइन तैयार हो चुकी है। इन तीनों के निर्माण पर करीब पांच-पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में 15 करेाड़ की राशि कुल खर्च होगी। स्वागत द्वार का उद्देश्य सिर्फ शहर में आने वालों का स्वागत करना नहीं, बल्कि अलीगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक पहचान को भी सामने लाना है। एटा चुंगी के निकट प्रस्तावित स्वागत द्वार का डिजाइन। इसमें 1857 की क्रांति से जुड़ी कलाकृतियां होंगी, सौ. एडीए जीटी रोड गभाना, अनूपशहर रोड व एटा चुंगी पर प्रवेश द्वार बनाएगा एडीए एडीए की योजना के तहत पहला स्वागत द्वार जीटी रोड पर गभाना कस्बा के निकट प्राधिकरण की सीमा के पास बनाया जाएगा। इसकी कुल चौड़ाई 45 मीटर होगी। डिजाइन में अलीगढ़ के प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को जगह दी गई है। इसमें अचल ताल व खैरेश्वर मंदिर की कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर सजावटी पैनल, आकर्षक नक्काशी व रोशनी की व्यवस्था इसे भव्य रूप देगी। इसके निर्माण पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

एडीए उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने बताया कि शहर में अधिक से अधिक विकास कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अब शहर में प्रवेश के स्थानों पर तीन स्वागत द्वारों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इनके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।