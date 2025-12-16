Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hathras News: दांत दर्द में मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाया इंजेक्शन, 5 बच्चों के पिता की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    हाथरस के सीधामई गांव में दांत दर्द के इलाज के लिए मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा लगाए गए इंजेक्शन से राजेंद्र सिंह नामक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। परिजनों न ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हाथरस। हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव सीधामई निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र सिंह को दांतों में दर्द था। वह इलाज के लिए निकट के गांव सलेमपुर में एक मेडिकल स्टोर संचालक के पास पहुंचे। संचालक ने उन्हें दवा देने के साथ एक इंजेक्शन भी लगाया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और लगभग 15 मिनट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार के लोगों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृत्यु का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक अपने पीछे पांच बच्चों को छोड़ गए हैं। 