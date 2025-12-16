Hathras News: दांत दर्द में मेडिकल स्टोर संचालक ने लगाया इंजेक्शन, 5 बच्चों के पिता की मौत

जागरण संवाददाता, हाथरस। हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव सीधामई निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र सिंह को दांतों में दर्द था। वह इलाज के लिए निकट के गांव सलेमपुर में एक मेडिकल स्टोर संचालक के पास पहुंचे। संचालक ने उन्हें दवा देने के साथ एक इंजेक्शन भी लगाया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और लगभग 15 मिनट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई।