किसान के बेटे लोकेश बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, माता-पिता ने कंधों पर लगाए सितारे
सादाबाद के मीरपुर गांव के लोकेश कुमार भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। देहरादून में पासिंग आउट परेड में उनके माता-पिता ने उन्हें स्टार लगाए। लोकेश को त ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सादाबाद। किसान पुत्र लोकेश कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरा गांव गौरव से फूला नहीं समा रहा है।
पासिंग परेड के दौरान भावुक पल देखने को मिला
देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान एक भावुक और गर्व से भरा क्षण देखने को मिला, जब लोकेश के माता-पिता सूरजपाल सिंह ने स्वयं उनके कंधों पर लेफ्टिनेंट के स्टार लगाए। यह पल पूरे परिवार और गांव के लिए जीवन भर यादगार बन गया। लोकेश कुमार को एक साथ स्पेशल कमीशन ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर तथा रिकॉर्ड ऑफिसर जैसे तीन महत्वपूर्ण विकल्प प्राप्त हुए थे, जिनमें से उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिसर पद को चुना। यह उनकी प्रतिभा, कठोर परिश्रम और अनुशासन का प्रतिफल है।
घर में जश्न का माहौल
इस उपलब्धि से लोकेश के घर में जश्न का माहौल है। माता-पिता की आंखें गर्व से नम हैं, वहीं गांव में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर मेहनत करते हुए आज यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता से गांव मीरपुर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं को देश सेवा की प्रेरणा मिली है।
इस अवसर पर ग्रामीणों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने लोकेश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। अब गांव का यह सपूत भारतीय सेना में सेवा कर देश, प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन करेगा।
