क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बढ़ा शराब की दुकानों का टाइम, इन चार दिनाें 11 बजे तक खुलेंगी

जागरण संवाददाता, हाथरस। क्रिसमस पर्व पर दो दिन और साल की विदाई के मौके पर दो दिन शराब और बीयर की दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी। हालांकि इन दुकानों के बंद होने का निर्धारित वक्त रात 10 बजे का है।

आबकारी आयुक्त डॉ.आदर्श सिंह की ओर हाथरस समेत सभी जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि क्रिसमस के मौके पर 24 और 25 दिसंबर को एवं साल की विदाई और नए वर्ष के उपलक्ष्य में 30 और 31 दिसंबर को शराब और बीयर के ठेके रात 10 बजे के बजाय एक घंटे देर यानी 11 बजे तक खुले रहेंगे।