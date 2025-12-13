क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बढ़ा शराब की दुकानों का टाइम, इन चार दिनाें 11 बजे तक खुलेंगी
जागरण संवाददाता, हाथरस। क्रिसमस पर्व पर दो दिन और साल की विदाई के मौके पर दो दिन शराब और बीयर की दुकानें रात 11 बजे तक खुलेंगी। हालांकि इन दुकानों के बंद होने का निर्धारित वक्त रात 10 बजे का है।
आबकारी आयुक्त डॉ.आदर्श सिंह की ओर हाथरस समेत सभी जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि क्रिसमस के मौके पर 24 और 25 दिसंबर को एवं साल की विदाई और नए वर्ष के उपलक्ष्य में 30 और 31 दिसंबर को शराब और बीयर के ठेके रात 10 बजे के बजाय एक घंटे देर यानी 11 बजे तक खुले रहेंगे।
20 अवैध देशी क्वार्टर के साथ व्यक्ति दबोचा
सहपऊ। कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार रात को एक व्यक्ति 20 अवैध देशी क्वार्टर के साथ दबोच लिया । कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को पुलिस अपने नियमित गश्त पर थी । कस्बा के मां भद्रकाली मन्दिर पर उसे एक व्यक्ति थैला में कुछ ले जाते दिखाई दिया । जामा तलाशी के दौरान उसके थैले में 20 अवैध देशी क्वार्टर मिले। पूछताछ में उसने अपना नाम कालीचरण निवासी दौहई बताया । कोतवाली में व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं बरामदगी की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
