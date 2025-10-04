Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karwa Chauth Mehndi Design: करवा चौथ पर ऐसे मेकअप करें तो लगेंगी सबसे अलग, मेहंदी में ये वाला डिजाइन कर रहा ट्रेंड

    By Akash raj singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    हाथरस में करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक है महिलाओं में उत्साह है और मेहंदी व पार्लर में एडवांस बुकिंग हो रही है। सुहागिनें अपने पतियों के नाम की मेहंदी लगवाने के लिए उत्सुक हैं पार्लर में ब्राइडल मेकअप की मांग है। करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व है और ब्यूटी पार्लरों में बुकिंग हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    करवा चौथ पर मेकअप के साथ पिया के नाम की मेहंदी का क्रेज।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है। इससे पूर्व करवा चौथ का पर्व आ रहा है। इसे लेकर महिलाओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। बाजारों में मेहंदी व पार्लर वालों के यहां एडवांस बुकिंग की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुहागिनों ने हाथों में पिया के नाम की मेहंदी की डिमांड है। बाजार में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की बिक्री बढ़ गई है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। इसकी तैयारियों में महिलाएं भी व्यस्त दिख रही हैं। खासतौर से करवा चौथ के लिए शहर के बाजार सज गए हैं।

    बागला मार्ग, रामलीला मैदान, बेनीगंज, गली बख्तावर, मुरसान गेट, सादाबाद गेट सहित अन्य बाजारों में जगह-जगह मेहंदी की दुकानें सजी हुई हैं। महिलाएं भी यहां पर अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन लगवाने के लिए बुकिंग कराती दिख रही हैं। एक हाथ में अलग-अलग डिजाइन के लिए 100 रुपये से लेकर 350 रुपये तक लिए जा रहे हैं।

    पार्लर में 1100 रुपये से पैकेज की शुरुआत हो रही है। डिमांड में पिया की मेहंदी मेहंदी का क्रेज अधिक है। जगह-जगह मेहंदी की दुकानें सजी हुई हैं। पार्लर में भी मेहंदी की बुकिंग की जा रही है। इस समय सबसे अधिक मांग लोट्स मेहंदी की है। पिया की मेहंदी की डिमांड अधिक है।

    इसमें पति का फोटो मेहंदी से आकर्षक डिजाइन में बनाया जाता है। इसके अलावा ब्राइडल, मारवाड़ी सहित विभिन्न डिजाइनों वाली मेहंदी को भी खूब पसंद किया जा रहा है। दुकानदारों ने कारीगरों की संख्या बढ़ा दी है। करवा चौथ सोलह शृंगार कर पूजा करने का पर्व है

    पति की लंबी आयु के लिए इस दिन सुहागिनें व्रत रखती हैं। इसके लिए सजना संवरना बहुत जरूरी माना जाता है। अभी से ब्यूटी पार्लरों में मेकअप कराने के लिए बुकिंग कराई जा रही है। पार्लर संचालिका बताती हैं कि इस बार ब्राइडल मेकअप डिमांड में है। इसके अलावा सिलीकान, स्टूडियो, एडवांस प्रोफेशनल सहित अन्य मेकअप भी पसंद किए जा रहे हैं। बोलीं पार्लर संचालिका सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्व रखता है।

    यह व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसमें मेहंदी रचाने के साथ सजना संवरना बहुत महत्व रखता है। सोलह शृंगार सुहागिनों द्वारा इस दिन किए जाते हैं। - निशा, पार्लर संचालिका।

    करवा चौथ पर्व पर सजने संवरने का विशेष महत्व होता है। पार्लरों में इसके लिए पहले से ही बुकिंग शुरू हो गई हैं। इस समय ग्राहकों की पसंद के अनुसार डिजाइनों में मेकअप किया जा रहा है।

    - नीतू वर्मा, पार्लर संचालिका।

    मेहंदी की तरह-तरह की डिजाइन चल रही हैं। आनलाइन डिजाइन देखकर भी मेहंदी रचाई जा रही है। ब्राइडल सहित मनपसंद डिजाइनों से ग्राहकों को खुश किया जा रहा है। करवा चौथ को लेकर एडवांस बुकिंग चल रही है।

    - दिनेश, मेहंदी कलाकार