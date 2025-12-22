Job Fair In Hathras: बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 15 से अधिक कंपनियाें में काम करने का मौका
हाथरस के सिकंदराराऊ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 15 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेंगी, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाथरस। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिकंदराराऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।जनपद के सभी बेरोजगार युवक-युवतियों को कहा गया है कि उप्र कौशल विकास मिशन के तहत सेवायोजन कार्यालय एवं जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिकंदराराऊ में आज सुबह 11 बजे रोजगार मेला आयोजित किया रहा है।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिकंदराराऊ में आयोजित होगा रोजगार मेला
मेला में 15 से अधिक निजी क्षेत्र की कंपनियां भा ले रही हैं, जिसमें टेक्निकल एवं नान टेक्निक क्षेत्र के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को साक्षात्कार कर रोजगार मेला स्थल पर ही ऑफर लेटर, नियुक्ति पत्र वितरित किये जाएंगे। आयु वर्ग 18 से 35 के बेरोजगार युवक-युवतियां आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता-कम से कम 10वी,12वीं पास से लेकर बी.टेक, ग्रेजुएट, बीए., बीएससी., पॉलिटेक्निक इत्यादि रहेगी।
युवक, युवतियों को साक्षात्कार कर मेला में नियुक्तिपत्र ऑफर लेटर दिए जाएंगे
आवश्यक दस्तावेज-बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र की प्रति। उक्त रोजगार मेले में इच्छुक पुरूष व महिलायें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने के लिए 22 दिसंबर को 11 बजे से अपरान्ह चार बजे तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में उक्त दस्तावेजों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। यह रोजगार मेला पूर्णतः निश्शुल्क है। किसी से भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
