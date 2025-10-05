Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेरोजगार युवाओं के काम की खबर, इस जिले के रोजगार मेला में नौकरी का सुनहरा अवसर... ऐसे करें अप्लाई

    By Akash raj singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    हाथरस के आरडी कन्या महाविद्यालय में 18 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में दिल्ली हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों से 12 कंपनियां भाग लेंगी जिनके द्वारा लगभग 250 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। हाईस्कूल से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवा इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। रोजगार मेला का आयोजन 18 अक्टूबर को आरडी कन्या महाविद्यालय में किया सुबह दस बजे से किया जाएगा। इसमें 12 कंपनियों के नियोक्ताओं द्वारा 250 से अधिक पदों पर भर्ती की होगी। इसमें हाईस्कूल से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं द्वारा अपने प्रमाण पत्रों द्वारा सहभागिता की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब 250 पदों ने लिए नियोक्ता कंपनियों द्वारा की जाएगी भर्ती

    बेरोजगारों को अब परेशान हाेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जा रहा है। यह मेला आरडी महाविद्यालय में लगेगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों से 12 कंपनियों के नियोक्ता इस मेला में आ रहे हैं। उनके द्वारा 250 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।

    ये है योग्यता

    इसमें हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, आइटीआइ, डिप्लोमा सहित अन्य परीक्षा उत्तीण बेरोजगार सहभागिता कर सकते हैं। इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) पर अपनाआनलाइन पंजीकरण कराकर रोजगार मेला में सहभागिता कर सकते हैं।

    आरडी कॉलेज में किया जाएगा रोजगार मेला का आयोजन

    जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले अपने ब्राउजर में rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल खोलकर ऊपर दॉयी ओर Signup/Login में जाकर जाबसीकर आप्शन का चयन करना हैं।

    साईन-अप पेज पर सभी सूचनाएं भरकर सबमिट करने पर प्राप्त ओटीपी को वेरीफाई करें।

    इसके बाद मोबाईल नंबर व पासवर्ड डालकर साईन-इन करेंगे।

    अभ्यर्थी सभी आप्शन पूर्ण रूप से भरकर दुबारा चैक करने के पश्चात डाक्यूमेंट अपलोड करें।

    इसके पश्चात सबमिट व लाक बटन पर प्रेस करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर अभ्यर्थी को प्राप्त हो जाएगा।

    जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में 12 कंपनियों के नियोक्ताओं द्वारा 250 से अधिक पदों पर भर्ती की होगी।