बेरोजगार युवाओं के काम की खबर, इस जिले के रोजगार मेला में नौकरी का सुनहरा अवसर... ऐसे करें अप्लाई

हाथरस के आरडी कन्या महाविद्यालय में 18 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में दिल्ली हरियाणा समेत अन्य प्रदेशों से 12 कंपनियां भाग लेंगी जिनके द्वारा लगभग 250 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। हाईस्कूल से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवा इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

ये है योग्यता इसमें हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, आइटीआइ, डिप्लोमा सहित अन्य परीक्षा उत्तीण बेरोजगार सहभागिता कर सकते हैं। इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) पर अपनाआनलाइन पंजीकरण कराकर रोजगार मेला में सहभागिता कर सकते हैं। आरडी कॉलेज में किया जाएगा रोजगार मेला का आयोजन जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले अपने ब्राउजर में rojgaarsangam.up.gov.in पोर्टल खोलकर ऊपर दॉयी ओर Signup/Login में जाकर जाबसीकर आप्शन का चयन करना हैं।