2.5 करोड़ के लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद... हाथरस पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

सचिन चौधरी, हाथरस। सिकंदराराऊ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2.5 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 168 लैपटॉप, एक जेट प्रिंटर, सिस्को कंपनी के कनेक्टर, कंप्यूटर चिप, एडाप्टर और फिलिप्स कंपनी के रेडियो बरामद किए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सटीक सूचना मिलने पर थाना सिकंदराराऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह और उसके साथी संस्थानों और मालवाहक कंटेनर से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचते थे।