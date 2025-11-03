Language
    2.5 करोड़ के लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद... हाथरस पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    हाथरस पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2.5 करोड़ रुपये के लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। सिकंदराराऊ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य उपकरण मिले हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे संस्थानों और कंटेनरों से सामान चुराकर बेचते थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    लैपटॉप बरामदगी के बारे में जानकारी देते एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा। जागरण

    सचिन चौधरी, हाथरस। सिकंदराराऊ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2.5 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 168 लैपटॉप, एक जेट प्रिंटर, सिस्को कंपनी के कनेक्टर, कंप्यूटर चिप, एडाप्टर और फिलिप्स कंपनी के रेडियो बरामद किए है।

    पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सटीक सूचना मिलने पर थाना सिकंदराराऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह और उसके साथी संस्थानों और मालवाहक कंटेनर से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचते थे।

     

    अन्य आरोपितों की तलाश कर रही पुलिस

     

    पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सामान कहां से चोरी किया गया था और इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। बरामद किए गए इलेक्ट्रानिक सामान की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लैपटॉप और अन्य सामान के मैक एड्रेस आदि के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें बेचते थे।