जागरण संवाददाता, हाथरस। शासन से मंगलवार को जारी की गई 46 आईएएस अफसरों की तबादला सूची में हाथरस के डीएम राहुल पांडेय का नाम भी शामिल है। उन्हें राज्य कर विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। हाथरस के नए डीएम के रूप में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव अतुल वत्स बुधवार को कार्यभार संभालेंगे। राहुल पांडेय के तबादले के बाद उनसे मुलाकात करने कई जिला स्तरीय अधिकारी उनके कैंप कार्यालय पहुंचे।

राहुल पांडेय ने 14 सितंबर 2024 को हाथरस आकर डीएम का कार्यभार ग्रहण किया था। कुल मिलाकर वह 13 महीने हाथरस के डीएम रहे। उनके कार्यकाल में श्री दाऊजी मेला सकुशल संपन्न हो गया। विकास कार्यों के लिए भी वह प्रयासरत रहे।औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छी पहल की। कामकाज के दौरान सख्त रहे। उनका कार्यकाल ठीक रहा।