योगी सरकार ने IAS Atul Vats को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया इस जिले का डीएम
उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी अतुल वत्स को एक महत्वपूर्ण जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले वत्स अब जिले के विकास और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करेंगे। सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता को महत्व देने का संकेत है, जिससे जिले में विकास की नई उम्मीदें हैं।
जागरण संवाददाता, हाथरस। शासन से मंगलवार को जारी की गई 46 आईएएस अफसरों की तबादला सूची में हाथरस के डीएम राहुल पांडेय का नाम भी शामिल है। उन्हें राज्य कर विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। हाथरस के नए डीएम के रूप में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव अतुल वत्स बुधवार को कार्यभार संभालेंगे। राहुल पांडेय के तबादले के बाद उनसे मुलाकात करने कई जिला स्तरीय अधिकारी उनके कैंप कार्यालय पहुंचे।
राहुल पांडेय ने 14 सितंबर 2024 को हाथरस आकर डीएम का कार्यभार ग्रहण किया था। कुल मिलाकर वह 13 महीने हाथरस के डीएम रहे। उनके कार्यकाल में श्री दाऊजी मेला सकुशल संपन्न हो गया। विकास कार्यों के लिए भी वह प्रयासरत रहे।औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छी पहल की। कामकाज के दौरान सख्त रहे। उनका कार्यकाल ठीक रहा।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे अतुल वत्स को हाथरस का डीएम बनाया गया है। वह बुधवार को हाथरस आकर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। नए डीएम की अगवानी को लेकर यहां अधिकारी और कर्मचारी उत्साहित हैं।
