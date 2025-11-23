सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा: 1000 CCTV फुटेज खंगाले और 8 टीमें... शादी का दबाव बनाने पर मारी थी प्रेमिका
हाथरस पुलिस ने कत्ल के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी इमरान को गिरफ्तार किया है। मृतका जोशना, पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, जिसकी पहचान नगला भुस तिराहे के पास हुई थी। जांच में पता चला कि इमरान और जोशना के बीच प्रेम संबंध थे। जोशना द्वारा शादी का दबाव बनाने पर इमरान ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 14 नवंबर को चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त जोशना पत्नी बबलू निवासी कंटिया बाजार, वर्धमान पश्चिम बंगाल के रूप में हुई थी।
एक हजार से अधिक सीसीटीवी खंगाले
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में गठित 10 टीमों ने आठ दिनों में एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपित इमरान निवासी नगला मेवाती, ताजगंज, आगरा को गिरफ्तार किया। उसके पास से मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।
इमरान के साथ थे प्रेम संबंध
इमरान और जोशना के बीच प्रेम संबंध थे। जोशना की बेटी की शादी सत्तार से हुई थी, जो इसी महीने हुई थी। जोशना इमरान पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसे वह टालना चाहता था। 13 नवंबर को इमरान जोशना को कलकत्ता ले जाने के बहाने घर से ले गया और नगला भुस तिराहे पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को हतीसा पुलिस के पास से गिरफ्तार किया।
