सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा: 1000 CCTV फुटेज खंगाले और 8 टीमें... शादी का दबाव बनाने पर मारी थी प्रेमिका

जागरण संवाददाता, हाथरस। पुलिस ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 14 नवंबर को चंदपा थाना क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त जोशना पत्नी बबलू निवासी कंटिया बाजार, वर्धमान पश्चिम बंगाल के रूप में हुई थी।

एक हजार से अधिक सीसीटीवी खंगाले

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में गठित 10 टीमों ने आठ दिनों में एक हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपित इमरान निवासी नगला मेवाती, ताजगंज, आगरा को गिरफ्तार किया। उसके पास से मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।