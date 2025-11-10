धार्मिक स्थलों से हाथरस पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर, धर्मगुरुओं को दी मानकों की जानकारी
हाथरस में एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। मानक से अधिक ध्वनि वाले सात लाउडस्पीकर हटवाए गए और धर्मगुरुओं से ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। चंदपा में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में जिले के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत मानक से अधिक ध्वनि पाए जाने वाले सात लाउडस्पीकरों को आपसी सहमति से हटवाया गया तथा अनुमति से लगे 11 लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि को निर्धारित कराया गया।
पुलिस फोर्स ने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों के सम्बन्ध में धर्मगुरुओं से वार्ता कर शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण नियम 2000) के अनुसार अधिकतम निर्धारित ध्वनि सीमा सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।
धर्मगुरुओं को दी जानकारी
धर्मगुरुओं द्वारा शासन के आदेशों का स्वागत करते हुए स्वयं अपने धार्मिक स्थलों पर अवैध, अधिक संख्या में लगे लाउडस्पीकरों को हटाया गया एवं सभी धर्म गुरूओं द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि धर्म स्थलों पर ध्वनि की मात्रा मानक के अनुरूप ही रखते हुए कम करके इस स्तर तक रखा जायेगा, जिससे लाउडस्पीकर से निकलने वाली ध्वनि धर्मस्थल के परिसर तक ही सीमित रहें।
पेड़ काटने के विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, दो घायल
हाथरस। चंदपा के गांव पापरी में रविवार को पेड़ को काटने की बात को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। लक्ष्मी और दूसरी तरफ से राजवीर के बीच पहले तो आपसी कहा-सुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चल गए। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और घायल स्थिति में दोनों पक्षों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को अलीगढ़ रेफर कर दिया। चंदपा कोतवाल श्याम सिंह का कहना है कि पेड़ काटने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, अभी कोई तहरीर नहीं आई है।
