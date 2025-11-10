धार्मिक स्थलों से हाथरस पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर, धर्मगुरुओं को दी मानकों की जानकारी

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में जिले के समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मानक से अधिक ध्वनि पाए जाने वाले सात लाउडस्पीकरों को आपसी सहमति से हटवाया गया तथा अनुमति से लगे 11 लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि को निर्धारित कराया गया। पुलिस फोर्स ने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकरों के सम्बन्ध में धर्मगुरुओं से वार्ता कर शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण नियम 2000) के अनुसार अधिकतम निर्धारित ध्वनि सीमा सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

धर्मगुरुओं को दी जानकारी धर्मगुरुओं द्वारा शासन के आदेशों का स्वागत करते हुए स्वयं अपने धार्मिक स्थलों पर अवैध, अधिक संख्या में लगे लाउडस्पीकरों को हटाया गया एवं सभी धर्म गुरूओं द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि धर्म स्थलों पर ध्वनि की मात्रा मानक के अनुरूप ही रखते हुए कम करके इस स्तर तक रखा जायेगा, जिससे लाउडस्पीकर से निकलने वाली ध्वनि धर्मस्थल के परिसर तक ही सीमित रहें।