शिकायतकर्ता और उसके स्वजन को पीटा, CCTV ले गई हाथरस पुलिस... भाइयों के विवाद पर पहुंचे दारोगा की दबंगई

जागरण संवाददाता, हाथरस। गांव कछपुरा निवासी हाकिम सिंह ने एसपी को प्रार्थनापत्र दिया है। इसमें पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 18 नवंबर की रात करीब नौ बजे उसका भाई से विवाद हो गया था। इसकी सूचना उसने डायल 112 पर दी।

आरोप है कि पीआरवी पर तैनात उप निरीक्षक ने उनसे ही गालीगलौज शुरू कर दी। बेटे ने विरोध करते हुए इसका वीडियो बनाया तो दारोगा ने बेटे का जान से मारने की नियत से दबोच लिया और गला दबाया। आरोप है कि अन्य स्वजन को भी लाठी डंडों से पीटा।

शिकायतकर्ता और उसके स्वजन को पीटा, सीसीटीवी उठा लाई पुलिस

हाकिम सिंह ने बताया कि घर के सीसीटीवी में उपनिरीक्षक की दबंगई कैद हो गई। इसकी जानकारी पर उपनिरीक्षक जबरन घर में घुस आया और महिलाओं से अभद्रता करते हुए तोड़फोड़ की। घर में रखे सीसीटीवी की डीवीआर और मोबाइल को उठाकर अपने साथ ले गए। घरवालों को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी।

थाने के भीतर पीटने का आराेप हाकिम सिंह के अनुसार दारोगा उन्हें ही जबरन थाने ले आया और देर रात थाने के भीतर उसे पीटा गया। उसने कहा कि झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजूंगा और तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। 151 में चालान कर दिया। पीड़ित ने इस संबंध में एसपी को साक्ष्य भी भेजे हैं।