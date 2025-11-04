जागरण संवाददाता, हाथरस। अवैध शराब की बिक्री रोकने को शासन पूरे एक्शन में आ गया है। कहा है कि जिस जिले में अवैध मदिरा की बिक्री होती मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीमें सरपट दौड़ रही हैं। हाइवे से लेकर होटल तक चेक किए जा रहे हैं। विशेष चेकिंग अभियान के तहत पूरे जिले में चेकिंग के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है।





जिला आबकारी अधिकारी श्री कृष्ण मोहन के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक कुलदीप चौहान मय आबकारी टीम द्वारा जनपद हाथरस के थाना सिकंदराराऊ के अंतर्गत अगसौली चौराहा, भटीकरा और बाजीदपुर की देशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों की चेकिंग की गई। लोगों को अवैध मदिरा से सावधान रहने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही जी टी रोड (अलीगढ़ बार्डर) सिकंदरा राऊ पर स्थित ढाबो व वाहनों की सघन चेकिंग की गई।



दूसरी ओर हाथरस सदर के आबकारी निरीक्षक क्षितिज कुमार ने टीम के साथ मुरसान अंतर्गत लुहेटा, बमनई, गदई, मुरसान कस्बा आदि क्षेत्रों की विभिन्न मदिरा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। अनुज्ञापियोंं को पाश मशीन से शत प्रतिशत बिक्री करने को निर्देशित किया गया। साथ ही उक्त क्षेत्र में स्थित ईंट भट्ठों की भी सघन तलाशी ली गई। इस दौरान ईंट भट्टा संचालकों तथा मजदूरों को अवैध शराब के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक भी किया गया।



