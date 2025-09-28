आई लव मुहम्मद के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया आई लव महादेव का प्रदर्शन, हाथरस में प्रदर्शनकारियों ने कही ये बात
हाथरस में राष्ट्र स्वाभिमान दल ने बागला कॉलेज के बाहर आई लव महादेव के नारे के साथ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आई लव मुहम्मद के जवाब में था। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिशों की निंदा की और सीएम योगी और यूपी पुलिस के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उपद्रव हुआ तो महादेव के भक्त भी सड़कों पर उतरेंगे।
जागरण संवाददाता, हाथरस। राष्ट्र स्वाभिमान दल और अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने शनिवार को बागला कॉलेज के बाहर शनिवार को प्रदर्शन किया।आई लव महादेव, आई लव यूपी पुलिस और आई लव योगी के बैनर लेकर पदाधिकारियों ने नारेबाजी की।
बागला कालेज के बाहर किया प्रदर्शन, छात्र-छात्राएं भी हुए शामिल
प्रदेश के कई शहरों में आई लव मुहम्मद को लेकर लोग मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी के विरोध में राष्ट्र स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा और डॉ. विकास शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इसमें कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
लोगों को दी चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर कुछ लोग अपने धर्म के नाम पर सड़कों पर उतरकर उपद्रव करेंगे, तो महादेव के भक्त भी सड़कों पर उतरकर तांडव करने लगेंगे। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया।
पुलिस के पहुंचने के बाद गए प्रदर्शनकारी
पुलिस के पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से वहां से चले गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोग महादेव को मानते हैं। यह देश वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप का है, और इसे किसी भी तरह से बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
