हाथरस में मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, पड़ोसी जिलों से मिलावटखोरी बढ़ने की आशंका

संवाद सहयोगी, हाथरस। त्योहारों के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 9 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू किया है। 23 दिनों में विभाग ने निरीक्षण कर 90 संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे हैं। सबसे अधिक गड़बड़ी की आशंका मिठाइयों में जताई जा रही है।

नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ के बाद धनतेरस, दीपावली, भैयादूज और गोवर्धन पूजा पर खाद्य पदार्थों की मांग काफी बढ़ गई है। व्रत और पूजन में सिंघाड़े व कुट्टू का आटा, मूंगफली, दूध और इनसे बनी मिठाइयों की मांग अधिक रहती है।

दूध का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होने से मिलावट और नकली दूध की आशंका बनी रहती है। विभाग आसपास और दूर के जनपदों से होने वाली आपूर्ति पर नजर रख रहा है। आगरा, अलीगढ़, कासगंज और मथुरा से नकली खोआ व मिठाइयां आने की सूचना के बाद रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और बस अड्डों पर दिन-रात निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि विभाग का कहना है कि अब तक दूषित, मिलावटी या नकली खाद्य पदार्थों की कोई बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई है।