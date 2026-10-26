खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी: त्योहारों पर जान से खिलवाड़

देश में मिलावट खोरी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। दूध, पनीर और खोया से लेकर मिठाइयों में मिलावट आम है। त्योहार का सीजन चल रहा है और दिवाली आने वाली है। त्यौहारों में दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों की मांग कई गुना बढ़ जाती है।

मिलावट खोर इस मौके का इंतजार करते हैं क्योंकि लोग त्योहार पर खाद्य पदार्थ सहित दूसरी चीजों की जम कर खरीदारी करते हैं। मिलावट खोरी रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां अभियान भी चलाती हैं और बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए जाते हैं।

हालांकि मिलावट खोरी पर इस अभियान का खास असर दिखाई नहीं देता है। लोग अनजाने में मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीद कर अपनी सेहत के साथ पैसे का भी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में दिवाली से पहले मिलावट खोरी की गंभीर समस्या और इससे निपटने के लिए जिम्मेदार तंत्र की अक्षमता की पड़ताल प्रासंगिक है...