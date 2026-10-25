दीपावली से पहले मिलावटखोरी बढ़ी, मैनपुरी में खाद्य सुरक्षा टीम ने पकड़ा 30 KG मिलावटी पनीर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। त्योहार आते ही मिलावटखोरों ने मैनपुरी के बाजारों में अपनी पकड़ तेज कर दी है। पनीर और खोया की मिलावटी खेप पहुंचाई जा रही है। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की टीम ने रविवार को सूचना पर ईको गाड़ी में नीले ड्रम से 30 किग्रा दूषित पनीर बरामद किया। प्रारंभिक जांच के बाद उसे नष्ट करा दिया गया।

रविवार दोपहर सूचना पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके पाठक ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार को साथ लेकर कस्बा कुरावली में निगरानी बढ़ाई। एटा की ओर से आ रही ईको गाड़ी को रुकवाकर जब पूछताछ की तो गाड़ी के अंदर नीला ड्रम रखा मिला। जांच की तो ड्रम में छिपाकर पनीर को मैनपुरी के बाजार के लिए लाया जा रहा था।