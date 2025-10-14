Language
    हाथरस में फर्जी मुठभेड़ मामले में दो पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, SP ने निलंबित कर सीओ सिटी को सौंपी जांच

    By Ashish MishraEdited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    हाथरस में फर्जी मुठभेड़ के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर एक निर्दोष व्यक्ति को मुठभेड़ में फंसाने का आरोप है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसपी ने सीओ सिटी को जांच सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    फर्जी मुठभेड़ मामले में थानाध्यक्ष और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी निलंबित।

    जागरण संवाददाता हाथरस। मुरसान में खाद बीज व्यापारी के घर लूट की कोशिश के बाद आरोपितों से फर्जी मुठभेड़ मामले में दो पुलिस कर्मियों पर गाज गिर गई है। एसपी ने थानाध्यक्ष ममता सिंह और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी को सौंपी है।

    मुरसान कस्बे के बनखंडी महादेव कालोनी निवासी खाद बीज व्यापारी अमित अग्रवाल के घर में 9 अक्टूबर की सुबह दो युवक घुसे थे। अमित अग्रवाल का आरोप था कि इन युवकों ने लूटपाट का प्रयास किया था, लेकिन उनकी मां ने वाइपर से दोनों को दौड़ा दिया। शोर मचाने पर वे भाग गए थे।

    पुलिस ने इस मामले में ओमवीर उर्फ सोनू और देवा निवासी बड़ाकलां, थाना इगलास अलीगढ़ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। ओमवीर उर्फ सोनू के पैर में गोली लगी है। उसके स्वजन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने यह मुठभेड़ फर्जी की है। ओमवीर के भाई अजय ने बताया कि वे खेती-बाड़ी करते हैं और मुरसान के अमित अग्रवाल को खाद लेने के लिए रुपये एडवांस दिए थे।

    अजय ने दावा किया कि उनके भाई ओमवीर खाद लेने अमित के पास गए थे, लेकिन अमित ने तय रेट पर खाद देने से मना कर दिया और रुपये वापस मांगने पर झगड़ा हो गया था। अजय ने कहा कि उनके भाई को घर से उठाया गया और एक घंटे बाद ही फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू के पैर में गोली मारी गई।

    इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को डीएम कार्यालय का घेराव किया था। इसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष ममता सिंह का चार्ज छीनते हुए उन्हें परिवार परामर्श केंद्र स्थानांतरित किया।इस प्रकरण की विवेचना थाना हाथरस गेट को स्थानांतरित की।

    वहीं, जिलाधिकारी राहुल पांडे ने एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। इस कार्रवाई से सोनू के स्वजन व ग्रामीण संस्तुष्ट नहीं थे। पुलिस प्रशानिक अधिकारियों ने मंगलवार को सैनिक स्वजन से वार्ता की।

    इसके बाद फर्जी मुठभेड के मामले में थानाध्यक्ष ममता सिंह और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है।