चाल और चप्पलों से खुला एटीएम तोड़ने का राज, बाएं पैर की चोट से हुई आरोपी को पहचान

जागरण संवाददाता, हाथरस। एटीएम में चेहरा नहीं दिखा, आसपास के कैमरों में केवल चाल और चप्पलें नजर आईं। पुलिस ने इन्हीं सुरागों के सहारे एटीएम तोड़कर नकदी चोरी करने के प्रयास का पर्दाफाश कर दिया। मुरसान रेलवे स्टेशन के सामने हुई घटना में पुलिस ने किला मढ़ैया मुरसान निवासी सनी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से टायरलीवर बरामद हुआ है।

30 और 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि हाथरस-मथुरा रोड पर रेलवे स्टेशन मुरसान के सामने स्थित एटीएम को लोहे की राड से तोड़ने का प्रयास किया गया था। इस दौरान बूथ की ट्यूबलाइट क्षतिग्रस्त होने से अंदर अंधेरा हो गया था और कैमरे में संदिग्ध का चेहरा स्पष्ट नहीं आया। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर एसओजी और मुरसान पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की।

एटीएम के तकनीकी परीक्षण से घटना का संभावित समय रात 2:53 से 3:10 बजे के बीच सामने आया। इसके बाद घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एक कैमरे में संदिग्ध चौड़ी पट्टी वाली चप्पल पहने दिखाई दिया। उसकी चाल असामान्य थी और चलते समय बाएं पैर पर अधिक दबाव पड़ रहा था।

नेपाल में लगी चोट से जुड़ा सुराग स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला कि सनी के बाएं पैर में करीब दो सप्ताह पहले नेपाल में मिठाई बनाते समय जलने की चोट लगी थी। पुलिस ने इस जानकारी का सीसीटीवी फुटेज से मिलान किया। घटना के समय और संदिग्ध की गतिविधियों में समानता मिलने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।