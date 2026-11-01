दिल्ली में 10 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, जबलपुर से मिला लिंक, 5 राज्यों में हुई गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी में हुई 2.21 लाख रुपये की साइबर जालसाजी की जांच में जुटी दक्षिण पश्चिम जिला साइबर पुलिस को जब जबलपुर से सुराग मिला तो देखते ही देखते 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का जाल बेनकाब हो गया।

दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर 544 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। चालान भरने के फर्जी लिंक से ठगी पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीते साल नंवबर 2025 में थाने में पीड़ित से ट्रैफिक चालान भरने के फर्जी लिंक के जरिये 2.21 लाख रुपये ठगने की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस टीम ने जब जांच शुरू की तो जिस सिमकार्ड से फर्जी एसएमएस भेजे जा रहे थे, वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नितेश पटेल के नाम पर दर्ज मिला।

पुलिस जब जबलपुर पहुंची तो सामने आया कि फोन उनका भांजा (स्कूली छात्र) इस्तेमाल कर रहा है। छात्र के हैंडसेट की जांच करने पर विंगो कैश नामक एप्लीकेशन मिला, जो उसे एक वाट्सएप ग्रुप से मिली थी। इस छात्र के फोन से बैकग्राउंड में लगभग 3,300 फर्जी चालान मैसेज अपने-आप भेजे जा चुके थे।

कुवैत कनेक्शन पर अटकी जांच आमतौर पर पुलिस जांचती है कि पीड़ित का पैसा कहां गया। इस मामले में 2.21 लाख की कड़ी नेशनल बैंक आफ कुवैत से जुड़ी, जिससे आगे जांच अटक गई। तब पुलिस ने पैंतरा बदलकर जांचा कि एप यूजर्स को पैसा कहां से आ रहा है।