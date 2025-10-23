Language
    हाथरस में टला बड़ा हादसा: जर्जर सड़क से बोलेरो गड्ढे में गिरी, बाल-बाल बच्चे लोग

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    हाथरस में जर्जर सड़क के कारण एक बोलेरो गाड़ी गड्ढे में गिर गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

     एटा-मथुरा मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी गड्ढे में गिर गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद में गुरुवार को एटा-मथुरा मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी गड्ढे में गिर गई, जिसमें सवार दंपती बाल-बाल बच गए। यह घटना सादाबाद-जलेसर मार्ग पर गांव मढ़ाका के पास हुई, जब दंपती भाई दूज के लिए ससुराल जा रहे थे।

    मढ़ाका के पूर्व प्रधान उम्मेद सिंह के बेटे अजय अपनी पत्नी वंदना के साथ बोलेरो से ससुराल जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी सड़क पर थी, तभी सामने से तीन लोग बाइक पर आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में बोलेरो सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 15 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने इस मार्ग की मरम्मत कराई थी, जिससे सड़क पहले से लगभग तीन फीट ऊंची हो गई है। कई लिंक मार्गों पर खतरनाक ढलान बन गई है, जबकि कुछ पर ढलान ठीक से नहीं बनाई गई, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।