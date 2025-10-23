हाथरस में टला बड़ा हादसा: जर्जर सड़क से बोलेरो गड्ढे में गिरी, बाल-बाल बच्चे लोग

जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद में गुरुवार को एटा-मथुरा मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी गड्ढे में गिर गई, जिसमें सवार दंपती बाल-बाल बच गए। यह घटना सादाबाद-जलेसर मार्ग पर गांव मढ़ाका के पास हुई, जब दंपती भाई दूज के लिए ससुराल जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मढ़ाका के पूर्व प्रधान उम्मेद सिंह के बेटे अजय अपनी पत्नी वंदना के साथ बोलेरो से ससुराल जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी सड़क पर थी, तभी सामने से तीन लोग बाइक पर आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में बोलेरो सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी।