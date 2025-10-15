ब्रज की बेटी ने हरियाणवी गानों में मचाई धूम, ऐसे लिखी सफलता की कहानी
ब्रज की बेटी रितु सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से हरियाणवी संगीत में धूम मचा दी है। बचपन से संगीत में रुचि होने के कारण, उन्होंने इस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। हरियाणवी संगीत निर्देशकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें गाने का मौका दिया, जिससे उन्हें नई पहचान मिली। उनकी सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।
संवाद सूत्र, मुरासन। ब्रज की बेटी रितु सिंह ने यूट्यूब के माध्यम से हरियाणवी गानों में जमकर धमाल बचा रही हैं। उनके इंटरनेट मीडिया पर डेढ़ लाख से ज्यादा फालोअर्स हैं। वह एंडी जाट सहित कई कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। जाट बावली सहित कई यूट्यूब वीडियो में शानदार अभिनय कर चुकी हैं। कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली रितु ने बताया कि उन्होंने इसका श्रेय अपनी मम्मी पापा को दिया है। हरियाणवी गानों व माडलिंग में इन दिनों वह छाई हुई हैं। माडलिंग के साथ वह अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हैं।
मुरसान की मोहल्ला नई बस्ती के रहने वाले रविंद्र सिंह ने बताया के ऋतु का जन्म चार अगस्त 2004 में हुआ था। उसे बचपन से ही बालीवुड इंडस्ट्रीज जाने और माडलिंग करने का शौक था। हाथरस के सेंट फ्रांस कालेज से इंटर करने के बाद वह नोएडा में पढ़ाई करने के लिए चली गई। रितु अपने छोटे भाई युवराज को साथ में साथ लेकर गई।
नोएडा में रहकर दिल्ली के आईएमटी कॉलेज में एलएलबी की। वहीं नोएडा और दिल्ली में रहकर रितु सिंह पीसीएस जे की तैयारी करने लगी। उनका माडलिंग के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। ब्रज की देहरी हाथरस के मुरसान की रहने वाली यह ब्रजवाला हरियाणवी गानों में धमाल मचा रही हैं।
वीडियो बनाने से मिला मुकाम
रितु को बचपन से वीडियो बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया। वही इस वीडियो को देखकर हरियाणवी सिंगर एंडी जाट उन्हें अपने साथ एक गाने में शूट करने के लिए आफर दिया। जाट बावली गाने में एंडी के साथ में रितु ने अपना रोल निभाया और वह गाना इंटरनेट मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। इसमें उनके काम की प्रशंसा की गई।
बदमाश बराती में छा गईं रितु
कलाकार आशु टिंकल के साथ बदमाश बराती में रितु सिंह ने एक गाने में काम किया। उनके इस गाने को लोगों ने काफी लाइक किया। रितु सिंह बताती हैं कि माडलिंग के साथ वह एमबीए तैयारी कर रही हैं। उनकी इस सफलता के पीछे माता पिता का सहयोग रहा है। आज उन्होंने इसके लिाए प्रोत्सहित नहीं किया होता तो शायद वह इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पातीं। उन्हें घर से बाहर पढ़ने को खुला वातावरण दिया।
अपने साथ रख भाई बहन को पढ़ा रहीं रितु
रितु ने बताया कि वह भले ही सफलता को चूमती जा रही हैं। उन्होंने भी परिवार का साथ नहीं छोड़ा। वह अपने साथ छोटे भाई व बहन का ले गई थीं। उन्हें नोएडा में रहकर ही पढ़ा रही हैं। भाई इंटरनेट मीडिया पर उनके काम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल रहा है। उन्होंने बताया कि मन में लग्न हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। माडलिंग के साथ पढ़ाई पर भी उनका पूरा ध्यान बना हुआ है।
- रितु सिंह, हरियाणवी कलाकार
