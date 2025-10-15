ब्रज की बेटी ने हरियाणवी गानों में मचाई धूम, ऐसे लिखी सफलता की कहानी

संवाद सूत्र, मुरासन। ब्रज की बेटी रितु सिंह ने यूट्यूब के माध्यम से हरियाणवी गानों में जमकर धमाल बचा रही हैं। उनके इंटरनेट मीडिया पर डेढ़ लाख से ज्यादा फालोअर्स हैं। वह एंडी जाट सहित कई कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। जाट बावली सहित कई यूट्यूब वीडियो में शानदार अभिनय कर चुकी हैं। कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली रितु ने बताया कि उन्होंने इसका श्रेय अपनी मम्मी पापा को दिया है। हरियाणवी गानों व माडलिंग में इन दिनों वह छाई हुई हैं। माडलिंग के साथ वह अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हैं।

मुरसान की मोहल्ला नई बस्ती के रहने वाले रविंद्र सिंह ने बताया के ऋतु का जन्म चार अगस्त 2004 में हुआ था। उसे बचपन से ही बालीवुड इंडस्ट्रीज जाने और माडलिंग करने का शौक था। हाथरस के सेंट फ्रांस कालेज से इंटर करने के बाद वह नोएडा में पढ़ाई करने के लिए चली गई। रितु अपने छोटे भाई युवराज को साथ में साथ लेकर गई।

नोएडा में रहकर दिल्ली के आईएमटी कॉलेज में एलएलबी की। वहीं नोएडा और दिल्ली में रहकर रितु सिंह पीसीएस जे की तैयारी करने लगी। उनका माडलिंग के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। ब्रज की देहरी हाथरस के मुरसान की रहने वाली यह ब्रजवाला हरियाणवी गानों में धमाल मचा रही हैं।

वीडियो बनाने से मिला मुकाम रितु को बचपन से वीडियो बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया। वही इस वीडियो को देखकर हरियाणवी सिंगर एंडी जाट उन्हें अपने साथ एक गाने में शूट करने के लिए आफर दिया। जाट बावली गाने में एंडी के साथ में रितु ने अपना रोल निभाया और वह गाना इंटरनेट मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। इसमें उनके काम की प्रशंसा की गई।

बदमाश बराती में छा गईं रितु कलाकार आशु टिंकल के साथ बदमाश बराती में रितु सिंह ने एक गाने में काम किया। उनके इस गाने को लोगों ने काफी लाइक किया। रितु सिंह बताती हैं कि माडलिंग के साथ वह एमबीए तैयारी कर रही हैं। उनकी इस सफलता के पीछे माता पिता का सहयोग रहा है। आज उन्होंने इसके लिाए प्रोत्सहित नहीं किया होता तो शायद वह इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पातीं। उन्हें घर से बाहर पढ़ने को खुला वातावरण दिया।