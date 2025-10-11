दीदियों के हाथों बनी LED झालरों से दीपावली पर जगमगाएंगे घर, भारत को विकसित बनाने पर जोर

योगेश शर्मा, जागरण, हाथरस। थोड़ी की सी चमक दमक के चक्कर में हमारा समाज विदेशी वस्तुओं की तरफ दौड़ रहा है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान है कि स्वदेशी अपनाएं और भारत को विकसित बनाएं। मोदी जी के आह्वान पर हाथरस के कई स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं।

इन्हीं एक समूह हाथरस ब्लाक के गांव गंगौली का है जो हर घर देव निवास के नाम से बना है। इस समूह की महिलाएं सिर्फ मैटेरियल लाकर झालर तैयार करती हैं। इस काम में समूह की महिलाओं को दोगुना लाभ हो रहा है इसलिए इस काम के प्रति दूसरे समूह की महिलाअों का भी रुझान बढ़ा है।



हाथरस की महिलाएं इन दिनों चौका चूल्हा संभालने के साथ घर की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर के साथ स्वदेशी वस्तुएं बनाने पर जोर दे रही हैं। महज आठवीं पास हाथरस के गांव गंगोली की नीतू देवी बताती हैं कि पति सुभाष चंद्र बिजली मिस्त्री हैं। वह घर-घर जाकर बिजली का काम कुछ साल पहले तक करते थे। तभी दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर झालर बनाने का काम किया जाए।

आम आदमी का मानना होता है कि जो दम अपने यहां बनी झालरों में होती है वह चाइनीज झालरों में नहीं। चाइनीज की झालरें एक सीजन भी नहीं चल पातीं। इस दीपावली पर उनको बदलना ही पड़ता है। जबकि यहां की बनी झालरों में दम होता है और सालों-साल चलती हैं।