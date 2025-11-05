हाथरस: फर्नेस फैक्ट्रियों पर जीएसटी टीमों का छापा, कर चोरी की आशंका

हाथरस के हसायन और सासनी में फर्नेस फैक्ट्रियों पर जीएसटी टीमों की छापेमारी जारी है। लखनऊ के वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय की टीमें श्री महाकाल कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड और सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड पर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। अलीगढ़ के कारोबारी चंद्रशेखर गोयल और अजय वार्ष्णेय की फर्मों में कर चोरी की आशंका है, जिसके चलते कई कर्मियों के फोन जब्त किए गए हैं।

