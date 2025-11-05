हाथरस: फर्नेस फैक्ट्रियों पर जीएसटी टीमों का छापा, कर चोरी की आशंका
हाथरस के हसायन और सासनी में फर्नेस फैक्ट्रियों पर जीएसटी टीमों की छापेमारी जारी है। लखनऊ के वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय की टीमें श्री महाकाल कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड और सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड पर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। अलीगढ़ के कारोबारी चंद्रशेखर गोयल और अजय वार्ष्णेय की फर्मों में कर चोरी की आशंका है, जिसके चलते कई कर्मियों के फोन जब्त किए गए हैं।
हिमांशु गुप्ता, जागरण हाथरस। हसायन और सासनी की फर्नेस फैक्ट्रियों पर लखनऊ की वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय की टीम की छापेमारी जारी है। टीमें हसायन के रति के नगला स्थित श्री महाकाल कान्कास्ट प्राइवेट लिमिटेड, सासनी में इगलास रोड स्थित फर्म सीक्वेंस फेरो प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर मंगलवार दोपहर से जमी हुई हैं।
यह फर्में अलीगढ़ के कारोबारी चंद्रशेखर गोयल और उनके पार्टनर अजय वार्ष्णेय की है। अधिकारी रिकार्ड खंगाल रहे हैं। फैक्ट्री में आवागमन रोक दिया गया है। कई कर्मियों के फोन भी जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ फर्जी बिल भी मिले हैं जिनसे करोड़ों के कर चोरी की आशंका है। अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली है।
