हाथरस में विकास कार्यों में घोटाला: प्रधान और सचिव पर गिरी गाज, रिकवरी के लिए डीएम के आदेश

जागरण संवाददाता, हाथरस। हसायन ब्लॉक के गांव हैथा रघुनाथपुर विकास कार्यों में घोटाला करने में फंस गए हैं। दोनों पर आरोप साबित होने के बाद एक ओर प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी सीज कर दिए गए हैं और उनके रिकवरी के निर्देश डीएम के निर्देश पर दिए गए हैं। वहीं सचिव पर भी घोटाले में शामिल होने की बात प्रकाश में आई है। उनसे भी रिकवरी की जाएगी। इसके साथ ही विभागीय स्तर से निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

हसायन की ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर का मामला, प्रधान के अधिकार सीज बता दें शिकायतकर्तागण महेश चंद्र और अर्पित कुमार एवं आशीष कुमार आदि निवासीगण ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर, विकास. खंड हसायन द्वारा अशोक कुमार अग्निहोत्री, ग्राम प्रधान हैथा रघुनाथपुर के विरूद्ध की गयी। आरोप लगाए गए थे कि विकास के नाम गंभीर अनियमितताएं बरतीं गई हैं। इस मामले की जांच कराई जाए ताकि दोषी प्रधान और सचिव पर कार्रवाई की जा सके।

प्रारंभिक जांच के लिए टीम गठित कर दी गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन डीएम राहुल पांडेय ने प्रारंभिक जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच की शुरूआत 16 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी। जांच टीम में जिला कृषि अधिकारी और सहायक अभियंता आरईडी को नामित किया गया था।

जांच कमेटी ने डीएम को रिपोर्ट दी कि प्रधान और सचिव, ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर को कुल धनराशि 1,11,912/ लाख के अपव्यय हेतु एवं ग्राम समाज की बैठक नियमित रूप से न बुलाये जाने के लिये ग्राम प्रधान एवं सचिव को संयुक्त रूप से प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर प्रधान और सचिव देवेंद्र सिंह को नोटिस भेजा गया मगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला।

परीक्षण में कुल धनराशि 3,20,436 लाख रुपये वित्तीय अनियमितता अंतिम जांच के परीक्षण में कुल धनराशि 3,20,436 लाख रुपये वित्तीय अनियमितता पायी गयी, जिसके लिये ग्राम प्रधान एवं सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है, जिसकी आधी धनराशि 1,60,219 लाख वसूली ग्राम प्रधान से की जानी है। डीएम अतुल वत्स ने ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों तब तक प्रयोग नहीं करेंगे जब तक वह अंतिम रूप से आरोपों से मुक्त न हो जाए तथा उक्त अवधि के लिये ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत हैथारघुनाथपुर विकास खंड-हसायन के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार गठित त्रिसदस्यीय समिति में निहित रहेंगे।