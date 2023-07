Hathras News: आगरा-अलीगढ़ हाइवे पर हादसा, बस में फंसी गोसेवकों की बाइक, 50 मीटर तक घसीटी, एक की मौत

सादाबाद में गांव की गीगला पर हुआ दर्दनाक हादसा। घायल गोवंश का उपरचार कराने के लिए पहुंचे थे गोसेवक। बस ने टक्कर मारने के बाद घसीटी बाइक। दो हुए घायल। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी भेजा जहां से गंभीर हालत में दोनों को आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा में उपचार के दौरान सुनील भारद्वाज ने दम तोड़ दिया।

Hathras News: आगरा-अलीगढ़ हाइवे पर हादसा, बस में फंसी गोसेवकों की बाइक, 50 मीटर तक घसीटी, लोडर के शीशे तोड़े

संवाद सूत्र, सादाबाद। आगरा-अलीगढ़ हाइवे पर गांव की गीगला के पास मंगलवार रात करीब आठ बजे बस ने बाइक सवार गोसेवकों को टक्कर मार दी। गोसेवकों की बाइक बस में फंस गई और 50 मीटर तक खींचती हुई गई। हादसे में दोनों गोसेवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गोसेवक को आगरा के निजी अस्पताल में मृत्यु घोषित कर दिया गया। जबकि दूसरी के हालत गंभीर बनी हुई है। इधर हादसे से गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा के लेाडर वाहन में तोड़फोड़ कर दी। गोवंश को उपचार की थी जरूरत सहपऊ कस्बा निवासी सुनील भारद्वाज और सादाबाद निवासी हेमंत को मंगलवार शाम सूचना मिली कि किसी वाहन ने आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर गोवंश को टक्कर मार दी है। गोवंश घायल हो गया है। दोनों लोग घायल गोवंश के पास पहुंच गए। पशु चिकित्सक को भी वहां बुला लिया। गोवंश के चोट ज्यादा थी, इस लिए उपचार के लिए मथुरा ले जाने की जरूरत पड़ी। सुनील और हेमंत ने इस संबंध में टोल प्लाजा पर सूचना दी और लोडर वाहन को भेजने की बात कही। टोल से लोडर वाहन करीब ढाई घंटे तक नहीं आया। प्राइवेट लोडर बुक कराकर ले जा रहे थे मथुरा इस पर दोनों ने निजी खर्च से प्राइवेट लोडर वाहन बुक किया। उसे उपचार के लिए मथुरा ले जा रहे थे। पीछे दोनों लोग बाइक से चल रहे थे। तभी भोले बाबा सत्संग की बस आगरा की तरफ से आ रही थी। बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक बस में फंस गई। गोसेवकों की बाइक करीब 50 मीटर तक रोड पर घसीटती हुई चली गई। हादसे में सुनील और हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित हुए गोसेवक दुर्घटना के थोड़ी देर बाद ही वहां टोल से लाेडर वाहन आ गया। गुस्साए अन्य गोसेवकों ने ईट पत्थर मारकर उसकी शीशे तोड़ दिए।

Edited By: Abhishek Saxena