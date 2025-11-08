हाथरस में गोरखधाम एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, हाथरस। गोरखधाम एक्सप्रेस हाथरस जंक्शन स्टेशन से निकली, तो करीब एक किलोमीटर की दूरी पर जाकर उसका इंजन फेल हो गया। इससे ट्रेन रास्ते में खड़ी हो गई। ट्रेन के रुक जाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। करीब तीन घंटे बाद ट्रेन दिल्ली की ओर रवाना हुई।

उत्तर मध्य रेलवे के हाथरस जंक्शन स्टेशन से गोरखपुर धाम एक्सप्रेस आगे चली उसका इंजन फेल हो गया। यह ट्रेन मुख्य ट्रैक पर आते ही खड़ी हो गई। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। ट्रेन को स्टेशन पर लाया गया। बाद में दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन को दिल्ली की ओर रवाना किया गया।