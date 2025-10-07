Gold Price Hike: सोना-चांदी के दामों में रिकॉर्ड उछाल, करवाचौथ व सहालग से पहले कीमतों ने बिगाड़ा घरों का बजट
Gold Price Hike हाथरस में सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। सोने की कीमत 123500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की 154500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से कीमतें और बढ़ सकती हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति और युद्धों के चलते निवेशकों का रुझान इन धातुओं में बढ़ा है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। साेने-चांदी के दाम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। दोनों ही धातुओं की कीमत में होड़ मची हुई है। साेने की कीमत 123500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की 154500 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गई हैं। त्योहारी और सहालग के सीजन में मांग बढ़ने के साथ सोने-चांदी की कीमतें और तेज होने की बात विशेषज्ञ कह रहे हैं।
गत पांच महीने में उतार चढ़ाव के बाद सोने-चांदी की कीमत अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे निवेशकों के चेहरे तो खिल गए हैं वहीं शादी वाले घरों और करवाचाैथ को लेकर लोगों का बजट बिगड़ता दिख रहा है।
सोना 123500 रुपये प्रति दस ग्राम, चांदी 154500 रुपये प्रतिकिलो पहुंची
बजट बनाने के लिए सराफा की दुकानों पर आभूषणों का वजन कम कर दिया गया है। इसके पीछे अमेरिका की टैरिफ नीति वजह मानी जा रही है। वहीं अत्यधिक निवेश और औद्योगिक बाजार में चांदी की मांग तेज होना भी इसकी कीमतों के आसमान छूने की वजह मानी जा रही है। भविष्य को देखते हुए निवेशक चांदी में निवेश की सलाह दे रहे हैं।
सोना और चांदी में निवेशकों ने लगाया पैसा, बढ़ी मांग
बीते करीब तीन महीने से चांदी के दाम रफ्तार पकड़े हुए हैं। सोमवार को एक किलो चांदी की कीमत 154500 रुपये प्रतिकिलो तक पहुंच गईं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ट्रंप के टैरिफ और दुनियाभर में छिड़ी जंगों का नतीजा है। इसी के कारण लगातार सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है।
सराफ पीयूष अग्रवाल के मुताबिक अलग-अलग देशों में छिड़े युद्ध के बाद लोग सोना-चांदी में निवेश कर रहे हैं। इजराइल-लेबनान और रूस-यूक्रेन जंग के बाद बीते महीने इजराइल-ईरान जंग हुई।
वहीं ट्रंप के टैरिफ नीति से सोना चांदी के दाम उछल रहे हैं। इस लिए निवेशकों का रुझान बढ़ा है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मेक्सिको, कनाडा और यूरोपीय देशों पर 30 से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। मेक्सिको दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस लिए भी चांदी पर महंगाई हुई है।
सोने-चांदी से अच्छा रिटर्न बारी
विशेषज्ञ एवं सीए मनीष टालीवाल की मानें तो सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर तक चांदी की कीमतों में तकरीबन 65750 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं सोना भी 44700 रुपये महंगा हुआ है। निवेशकों की मानें तो दुनियाभर में युद्ध के हालात हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तांबे और एलुनिमियम के साथ चांदी के चांदी की खपत बढ़ रही है। ऐसे में चांदी की कीमतें और बढ़ने की उम्मीद है। दीपावली पर धातु की मांग बढ़ जाती है।
सोने-चांदी पर महंगाई की प्रमुख वजहें
- सहालग, त्योहारी सीजन में बढ़ रही मांग
- अलग-अलग देशों में छिड़े युद्ध के बाद लोग सोना-चांदी में निवेश कर रहे
- ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से मेक्सिको से चांदी की सप्लाई में रुकावट का खतरा बढ़ा है।
- चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल में होता है।
- सोलर एनर्जी की डिमांड से चांदी के दामों पर भी असर
- डालर कमजोर होने से सोना-चांदी महंगे हुए हैं।
इस वर्ष सोने-चांदी में बढ़ोत्तरी
तारीख, सोना (प्रति 10 ग्राम) , चांदी(प्रतिकलो)
एक जनवरी, 78800, 88750
एक फरवरी, 84250, 94400
एक मार्च, 87300, 96300
एक अप्रैल, 93300, 102500
एक मई, 96250, 99300
एक जून, 97500, 99700
एक जुलाई, 98200, 108000
एक अगस्त, 98800, 112800
एक सितंबर, 107000, 126400
छह अक्टूबर- 123500, 154500
बोले कारोबारी
इस वर्ष में चांदी की कीमत करीब 65 हजार रुपये प्रतिकिलो और सोने की 44 हजार रुपये से प्रति 10 ग्राम से अधिक बढ़ी हैं। इससे निवेशकों को फायदा हुआ है। राजेश अग्रवाल, सर्राफ
सोने और चांदी की कीमत में बढोत्तरी से खरीदारों की टेंशन बढ़ी है। सहालग और त्योहार पर हल्के आभूषणों की डिमांड आ रही है। - सौरभ अग्रवाल, सर्राफ
सोने चांदी की कीमतों में प्रतिदिन 500 से 1500 रुपये की वृद्धि हो रही है। दीपावली तक दोनों धातुओं के दाम रिकार्ड स्तर पर होंगे। - रमनमूर्ति शर्मा, सर्राफ
अमेरिका की टैरिफ नीति, कई देशों में युद्ध, खरीदारों के निवेश के कारण सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। - धीरेंद्र पाठक, सर्राफ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।