    थार खरीदने को बुलाया और रुपये लेकर की हत्या, कपिल चौधरी हत्याकांड में गोवा पुलिस ने चार और आरोपी किए गिरफ्तार

    By Himanshu Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:39 PM (IST)

    गोवा पुलिस ने कपिल चौधरी हत्याकांड में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक सात लोग जेल भेजे जा चुके हैं। कपिल, जो मथुरा में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, थार खरीदने के लिए गोवा गया था। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, क्योंकि कपिल ने फोन पर पीटे जाने की बात कही थी और बाद में उसकी हत्या हो गई।

    संवाद सूत्र, जागरण. मुरसान। गोवा पुलिस ने कपिल चौधरी हत्याकांड में चार और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले तीन आरोपित पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब तक पुलिस इस मामले में सात आरोपितों को जेल भे चुकी है। परिवार ने गोवा पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    गांव कोरना के किसान व प्रॉपर्टी डीलर श्रीनवास के दो बेटों में बड़ा कपिल चौधरी मथुरा से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। छोटा बेटा रविंद्र उर्फ भोला भी मथुरा में ही पढ़ाई कर रहा है। कपिल के पिता श्रीनिवास ने बताया कि वह काफी समय से थार कार खरीदने की बात कर रहा था।

     


    कुल सात आरोपितों को भेजा गया जेल, परिवार कर रहा निष्पक्ष जांच की मांग

     

    27 अक्तूबर की शाम घर से छह लाख रुपये लेकर थार लेने के लिए बस से गोवा गया। 30 अक्तूबर को उसका फोन आया। उसने बताया कि गाड़ी खरीद ली है और डीजल के लिए 15 हजार रुपये मांगे। उन्होंने कपिल के खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद रात को फोन आया आया तो वह रोते हुए बचाने की गुहार लगा रहा था। कुछ लोग उसे पीट रहे थे। इसके बाद फोन बंद हो गया। पिता अपने मथुरा निवासी रिश्तेदारों के साथ अगले ही दिन फ्लाइट से गोवा के लिए निकल गए। वहां जाकर पता चला कि कपिल की हत्या हो चुकी है।

     

    गोवा में मिली थी लाश

     

    गोवा के कोलवले थाना क्षेत्र में उसका शव अज्ञात में दर्ज मिला। पिता श्रीनिवास ने पुलिस काे पूरी बात बताई ताे सच उजागर हुआ। गोवा के बदमाशों के गिरोह ने उसे योजनावद्ध तरीके से जाल में फंसा लिया। इसके बाद गोवा बुलाकर रकम लेकर उसकी हत्या कर दी।

    गोवा के थाना कोलवेल के इंस्पेक्टर संजीत बी कंडोलकर के मुताबिक पुलिस ने तीन आरोपितों को गुरुदत्त लबनदे, डेसन कुसीन्हो, सूरज ठाकुर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था। मंगलवार को रवि नायक, अकीनो परेरा, विठ्ठल व विनायक कांबली को गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेज दिया गया है।