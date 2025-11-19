जोर का लगा झटका और जिंदगी खत्म... हाथरस में पानी गर्म करने वाली रॉड के करंट से बच्ची की मौत
हाथरस के नगला चौबे गांव में पानी गर्म करने वाली रॉड से करंट लगने के कारण तीन साल की बच्ची अंशिका की मौत हो गई। खेलते समय बच्ची ने रॉड के तारों को खींच लिया था, जिससे उसे जोरदार झटका लगा। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल है।
संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। गांव नगला चौबे में तीन साल की बच्ची की पानी गर्म करने वाली रॉड की चपेट में आने से मृत्यु हाे गई। बाल्टी में रखे गर्म पानी की रॉड का तार खिचने के दौरान बच्ची करंट की चपेट में आ गई। करंट का तेज झटका खाकर बाल्टी के ऊपर ही गिर गई। करंट लगने से बच्ची अचेत हो गई।
स्वजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमजरेंसी लेकर आए, जहां चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन रोते-बिलखते शव को घर ले गए।
करंट का तेज झटका खाकर बाल्टी के ऊपर ही गिर गई बच्ची
थाना हाथरस गेट के नगला चौबे निवासी लाखन सिंह की तीन साल की बच्ची अंशिका की मां ने पानी गर्म करने के लिए मंगलवार की सुबह घर में राड लगा रखी थी। अंशिका घर में खेल रही थी। बच्ची खेलते समय राड के पास पहुंच गई और रॉड के तारों को अपने हाथों से खींच लिया। एक तार बच्ची के हाथ में और एक बोर्ड में लगा हुआ था। इस दौरान बच्ची को करंट लग गया, जिससे वह अचेत हो गई।
गांव नगला चौबे की घटना, परिवार में छाया मातम
अंशिका की मां ने बेटी काे देखा तो शोर मचाया। मोहल्ले के लोग भी वहां आ गए। गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर आया गया, जहां चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मृत्यु पर स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना प्रकट की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।