जोर का लगा झटका और जिंदगी खत्म... हाथरस में पानी गर्म करने वाली रॉड के करंट से बच्ची की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। गांव नगला चौबे में तीन साल की बच्ची की पानी गर्म करने वाली रॉड की चपेट में आने से मृत्यु हाे गई। बाल्टी में रखे गर्म पानी की रॉड का तार खिचने के दौरान बच्ची करंट की चपेट में आ गई। करंट का तेज झटका खाकर बाल्टी के ऊपर ही गिर गई। करंट लगने से बच्ची अचेत हो गई।

स्वजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमजरेंसी लेकर आए, जहां चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन रोते-बिलखते शव को घर ले गए। करंट का तेज झटका खाकर बाल्टी के ऊपर ही गिर गई बच्ची थाना हाथरस गेट के नगला चौबे निवासी लाखन सिंह की तीन साल की बच्ची अंशिका की मां ने पानी गर्म करने के लिए मंगलवार की सुबह घर में राड लगा रखी थी। अंशिका घर में खेल रही थी। बच्ची खेलते समय राड के पास पहुंच गई और रॉड के तारों को अपने हाथों से खींच लिया। एक तार बच्ची के हाथ में और एक बोर्ड में लगा हुआ था। इस दौरान बच्ची को करंट लग गया, जिससे वह अचेत हो गई।