संवाद सूत्र, सादाबाद (हाथरस)। सादाबाद के पूर्व विधायक कुंवर मुस्तमंद अली खान उर्फ छाबी मियां का मंगलवार शाम करीब सात बजे निधन हो गया। 92 वर्षीय छाबी मियां ने आगरा के बालूगंज स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही सादाबाद में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों, शुभचिंतकों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया।

लोकदल के टिकट पर पहली बार पहुंचे थे विधानसभा नवाब परिवार से ताल्लुक रखने वाले छाबी मियां का सादाबाद की राजनीति में लंबा जुड़ाव रहा। उन्होंने वर्ष 1985 में लोकदल के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1989 के चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे। पार्टी का चुनाव चिह्न बदलने के बावजूद उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे।