फर्रुखाबाद में शादी से लौटते बारातियों की कार नहर में गिरी, दूल्हा के मौसा की मौत
फर्रुखाबाद के कंपिल में शादी से लौट रही बारातियों की कार नहर में गिर गई। इस हादसे में दूल्हा के मौसा आलोक (अशोक) की मौत हो गई और चार अन्य बाराती घायल हो गए।
HighLights
शादी से लौट रही बारातियों की कार नहर में गिरी।
दूल्हा के मौसा आलोक (अशोक) की हादसे में मौत।
चार अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कंपिल नगर के मुहल्ला मांझगांव निवासी अमरनाथ माथुर की पुत्री कविता की बारात मंगलवार देर रात दिल्ली से आई थी। द्वारचार व अन्य कार्यक्रम होने के बाद आलोक उर्फ अशोक निवासी स्वरूप नगर दिल्ली अपने अन्य साथियों संजीव, रामकिशन, भारत व वीरेंद्र के साथ कंपिल से रुदायन की तरफ जा रहे थे। देर रात लगभग दो बजे कार अनियंत्रित होकर गांव मानिकपुर के निकट नहर में पलट गई।
मृतक अशोक दूल्हा के मौसा थे
इस हादसे में सभी बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज भेज दिया। जहां डाक्टर ने 45 वर्षीय आलोक को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार घायलों को लोहिया रेफर किया गया। गाड़ी आलोक चला रहे थे। मृतक अशोक दूल्हा के मौसा थे।
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