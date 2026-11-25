जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कंपिल नगर के मुहल्ला मांझगांव निवासी अमरनाथ माथुर की पुत्री कविता की बारात मंगलवार देर रात दिल्ली से आई थी। द्वारचार व अन्य कार्यक्रम होने के बाद आलोक उर्फ अशोक निवासी स्वरूप नगर दिल्ली अपने अन्य साथियों संजीव, रामकिशन, भारत व वीरेंद्र के साथ कंपिल से रुदायन की तरफ जा रहे थे। देर रात लगभग दो बजे कार अनियंत्रित होकर गांव मानिकपुर के निकट नहर में पलट गई।

मृतक अशोक दूल्हा के मौसा थे इस हादसे में सभी बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज भेज दिया। जहां डाक्टर ने 45 वर्षीय आलोक को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार घायलों को लोहिया रेफर किया गया। गाड़ी आलोक चला रहे थे। मृतक अशोक दूल्हा के मौसा थे।