    हाथरस : जिला अस्पताल के वार्ड में आग लगने से मचा हड़कंप, मरीजों को गोद में लेकर भागे परिजन

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    हाथरस के जिला अस्पताल में वार्ड नंबर छह में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वार्ड में भर्ती मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई और वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से वार्ड में धुआं भर गया और कुछ सामान जल गया लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    जिला अस्पताल के वार्ड में आग लगने से मचा हड़कंप। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस । जिला अस्पताल के प्रथम तल पर वार्ड संख्या-छह में रविवार की दोपहर यकायक बिजली शोर्टसर्किट होने से एसी में आग लग गई। वार्ड में आग लगते ही भर्ती मरीजों में अफरा-तफरी मच गई।

    मरीजों, तीमारदारों व मौके पर मौजूद स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई। इधर, हादसे की सूचना पर स्वास्थ्य अधिकारियों को दी गई। फायर सिलेंडरों की मदद से बमुश्किल करीब 25 मिनट में आग पर काबू पाया जा सका।

    जिला अस्पताल परिसर में रविवार की दोपहर करीब ढाई बजे प्रथम तल पर बने वार्ड संख्या-छह में लगे एसी में शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही खिड़कियों के सहारे लगे पर्दों ने आग पकड़ लिया। आग लगते ही वार्ड में भर्ती मरीजों में होश उड़ गए।

    मरीजों ने शोर मचाना शुरू कर दी। मरीजों की चीख-पुकार सुन स्टाफ वार्ड के अंदर भागा और जब तक आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। आग की लपटों और धुआं देख स्टाफ ने मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया।

    वृद्ध मरीजों औ बच्चों को गोदी में उठाकर भागे

    तीमारदार वृद्ध मरीजों को अपनी गोदी में उठाकर व बच्चों को गोदी में लेकर भागने लगे। इधर, स्टाफ ने आग पर काबू पाने के लिए अस्पताल में लगे फायर सिस्टम को चलाने का प्रयास किया ,लेकिन वह नहीं चल सका। इसके बाद तत्काल जिला महिला अस्पताल से फायर सिलेंडर मंगाए गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

    इधर, सूचना पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाया गया। आग से उठे धुआं से अस्पताल के वार्ड में धुआं-धुआं हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वार्ड में भर्ती मरीजों की सांस एक बार को थम सी गई। आग से वार्ड के पर्दे, गद्दे व अन्य सामान जल गया।

    एसी मिस्त्री से एसी को सही कराया था। कुछ ही देर बाद शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही स्टाफ ने सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया था। मरीजों को इमरजेंसी वार्ड व अन्य वार्ड में भर्ती करा दिया गया था। आग पर समय रहते काबू पा लिया था।

    -सूर्यप्रकाश, सीएमएस, जिला अस्पताल

    जिला अस्पताल में फायर सिस्टम फेल

    जिला अस्पताल में करोड़ों रुपये का फायर सिस्टम फेल हो गया, जब रविवार को एक वार्ड में एसी में आग लग गई। आग बुझाने में स्टाफ को कड़ी परेशानी हुई, क्योंकि फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। फायर फाइटिंग सिस्टम कुछ समय पहले ही जिला अस्पताल में लगाया गया था और स्टाफ को आग बुझाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था, लेकिन जब आग लगी, तो सिस्टम फेल हो गया।

    सीएचसी डा. सूर्य प्रकाश का कहना है कि उन्होंने इंजीनियर को पत्र भेजकर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों रुपये का फायर सिस्टम फेल क्यों हो गया और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?