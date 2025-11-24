शादी में हंगामा: कुर्सियों की बरसात से मच गई बरात में अफरातफरी, हाथरस पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन कोतवाली के गांव अजीतपुर में एक शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई। किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। उदयवीर की बेटी की शादी में शामिल लड़की की मौसी का बेटा, जो राया मथुरा से आया था, उसका लड़की के ताऊ और चाचा से किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिसमें युवक की पिटाई की गई।