शादी में हंगामा: कुर्सियों की बरसात से मच गई बरात में अफरातफरी, हाथरस पुलिस ने की कार्रवाई
हाथरस के अजीतपुर गांव में एक शादी समारोह में अचानक मारपीट हो गई। मामूली विवाद के बाद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना हाथरस जंक्शन कोतवाली के गांव अजीतपुर में एक शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई। किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकीं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। उदयवीर की बेटी की शादी में शामिल लड़की की मौसी का बेटा, जो राया मथुरा से आया था, उसका लड़की के ताऊ और चाचा से किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिसमें युवक की पिटाई की गई।
शादी समारोह में मारपीट, कुर्सियां फेंकी गईं
कोतवाल ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। शांति भंग करने के आरोप में अजीतपुर निवासी प्रथम के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।