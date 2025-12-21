33 KV लाइन में खराबी से 18 घंटे तक 110 गांव अंधेरे में डूबे, हाथरस में अघाेषित बिजली संकट से बेहाल लोग

जागरण टीम, हाथरस। बिजली को लेकर समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। अघोषित कटौती ने अधिक परेशान कर रखा है। श्हार में दिनभर बिजली की आंख मिचौनी के चलते करीब छह घंटे की कटौती की गई। सहपऊ में 33 केवी की लाइन में फाल्ट होने से 110 से अधिक गांव पूरी रात अंधेरे में डूबे रहे। कुछ गांव में तो 24 घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। फाल्ट से तार टूटने के चलते इस समस्या का सामना लोगाें को करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सादाबाद से सहपऊ आने वाली 33 केवीए लाइन के टूटे तार, अंधेरे में रहे गांव



सहपऊ के विद्युत उपकेन्द्र की सादाबाद की 33 केवीए की लाइन से बिजली आपूर्ति की जाती है। इधर गांव ईसौंदा विद्युत उपकेन्द्र की एटा जनपद के बेरनी उपकेन्द्र से 33 केवीए लाइन से आपूर्ति मिलती है। शुक्रवार रात करीब नौ बजे दोनों उपकेन्द्रों पर 33 केवीए की लाइन में फाल्ट होने से कस्बा सहपऊ के अलावा खोंडा, मढ़ाका, पीहुरा, मानिकपुर, सुल्तानपुर, बुढाइच, मकनपुर, कोंकना कला, कोंकना खुर्द, नगला बिहारी, धाधऊ, नगला मनी, महरारा, कुकरगवां सहित करी 110 गांवों में बिजली ठप हो गई। पूरी रात यह गांव अंधेरे में डूबे रहे। सुबह ईसौंदा उपकेन्द्र से जुड़े कुछ गांव की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। कुछ की दोपहर तीन बजे तो शेष रह गए गांव की बिजली शाम को करीब छह बजे तक चालू करा दी गई।



लोगों ने झेली परेशानी, फसलों की नहीं हो सकी सिंचाई लोगों ने बताया कि बिजली नहीं होने से पशुओं पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने इधर-उधर पशुओं को ले जाकर उनको पानी पिलाया। किसानों के नलकूपों के लिए दिन के समय ही बिजली मिलती है, यह बिजली नहीं होने से फसलों की सिंचाई तक नहीं हो सकी। आलू में पानी नहीं लगाने पर उनमें पाला का खतरा बढ़ गया है। पेयजल आपूर्ति सहित अन्य समस्याएं बिजली नहीं होने से लोगों को परेशान करती रहीं।



परेशान कर रही अघोषित बिजली की कटौती



हाथरस शहर में बिजली की अघौषित कटौती शनिवार को पूरे दिन परेशान करती रही। सुबह, दोपहर, शाम व रात में कटौती बढ़ गई है। सर्दियों के मौसम में बिजली की अधिक जरूरत होती है। लोगों ने बताया कि बिजली अधिक कटौती जरूरत के समय ही रही है। यह बिजली कटौती वाटरवक्र्स, प्रगतिपुरम, ओढ़पुरा, गिजरौली सहित सभी बिजलीघरों पर बनी गई है। बिजली नहीं होने से बसे अधिक परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।



50 साल पुरानी लाइन डाल 11 केवी लाइन



सादाबाद क्षेत्र के गांव नगला काठ में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण परेशान हैं। गांव में एक विद्युत लाइन लगभग 50 पहले नलकूपों के लिए लगाई गई थी। अब जब गांवों में विद्युतीकरण हुआ तो उन्हीं पोल पर 11केवी की लाइन को भी लटका दिया गया। लाइन के नीचे होकर गांव का आम रास्ता भी है। गांव के निवासी रमेश चंद्र ने बताया इन तारों के नीचे होकर हर समय आवागमन होता है। एसी स्थिती में कभी हादसे की आशंका बनी रहती है। कई बार गांव वालो ने इस लाइन को अलग करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकताय की। उसके बाद भी इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है।