    हाथरस में SIR में झोंकी ताकत, एक दिन में 32000 फॉर्म भरे गए; हेल्प के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी

    By Akash Raj Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    हाथरस में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए एसआईआर फॉर्म भरने का काम तेजी से चल रहा है। रविवार को शहर के बूथों पर 32,000 से ज़्यादा फार्म भरे गए। अधिकारियों ने 27 नवंबर तक फार्म जमा करने की अपील की है। तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया है और जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

    हाथरस में मतदाता सूची अपडेट: एसआईआर फार्म भरने की मुहिम तेज़

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को अब और तेज कर दिया गया है। एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए अब पूरी ताकत झोंक दी गई है। शहर के 248 बूथों पर रविवार के दिन यह फॉर्म भरवाए गए। एक दिन में करीब 32000 हजार फार्म भरवाए गए है। अब तक करीब डेढ़ लाख फार्म भरवाए जा चुके हैं। 27 नवंबर तक अपने फॉर्म जमा कराने की अपील अधिकारियों ने लोगों से की है।

    एक दिन में सभी बूथों पर भरवाए गए 32000 फार्म


    निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसमें एसआईआर फॉर्म जिले में भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों को बीएलओ के रूप में तैनात किया गया है। अब इस कार्य को और तेज कर दिया है। रविवार को अवकाश के दिन शहर के सभी बूथों पर बीएलओ पूरे दिन जमे रहे। इस दौरान फॉर्म वितरण के साथ उनको भरवाकर जमा भी कराया गया।


    तहसील सदर में बनाई गई है हेल्पडेस्क व कंट्रोल रूम

    डिजिटल अपलोड के तहत 2025 की गणना प्रपत्र से इनका मिलान करके अपलोड भी कराया जा रहा है। जिन लोगों को फार्म नहीं मिले हैं वह बूथों से वितरित किए गए। इस दिन 32000 फॉर्म सभी बूमों पर भरवाए गए। करीब डेढ़ लाख फॉर्म अब तक जिले में भरवाए जा चुके हैं।

    सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह ने बताया कि एसआईआर फॉर्म को विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड करके भर सकते हैं। इसके लिए तहसील में कंट्रोल रूम व हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। भरे हुए आवेदन 27 नवंबर तक जमा कराने होंगे। इसके बाद बीएलओ चार दिसंबर तक इन्हें अपलोड करने का कार्य करेंगे। फार्म से संबंधित कोई जानकारी टोलफ्री नंबर 1950 पर भी ली जा सकती है।

    नायब तहसीलदार ने बूथों का किया निरीक्षण


    संसू जागरण सादाबाद: रविवार को इंटरमीडिएट कालेज कुरसंडा पर बूथों पर बैठकर बीएलओ ने एसआईआर का कार्य किया। नायब तहसीलदार अशोक कुमार गुप्ता ने बूथों का निरीक्षण किया। बीएलओ के सामने आ रही समस्याओं को दूर कराया।