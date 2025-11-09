Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफाई रखें और अंदर ना घुसे कोई जानवर... ट्रामा सेंटर में अचानक पहुंचे डीएम अतुल वत्स ने दिखाए सख्त तेवर

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    सिकंदराराऊ में डीएम, एसपी और सीएमओ ने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम अतुल वत्स ने अस्पताल में साफ-सफाई रखने और पशुओं को अंदर न आने देने के निर्देश दिए। उन्होंने मानव संसाधनों की जानकारी ली और संसाधनों की कमी का ब्यौरा मांगा, ताकि शासन को अवगत कराकर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    एसपी संग डीएम ने किया ट्रामा सेंटर का निरीक्षण।

    संवाद सूत्र, जागरण. सिकंदराराऊ। सिकंदराराऊ में शनिवार को जिलाधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा व सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ-सफाई रखने और पशुओं को अंदर न आने की कड़ी हिदायत दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    पशुओं को अस्पताल में कतई न आने दें




    निरीक्षण के दौरान डीएम अतुल वत्स ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरके वर्मा को अस्पताल में साफ−सफाई के कड़े निर्देश दिए और कहा कि अस्पताल में में साफ−सफाई का ख्याल सहित पशुओं को अंदर ना आने का भी विशेष ख्याल रखा जाए। इस दौरान ट्रामा सेंटर में प्रोमाइजर रूम, भर्ती वार्ड, एक्सरे रूम एवं ऑपरेशन थिएटर का अवलोकन किया गया। डीएम द्वारा ट्रामा सेंटर पर वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधन की जानकारी ली।

     

    संसाधनों की कमी का ब्यौरा सूचीबद्ध कर शीघ्र उपलब्ध जल्द मुहैया कराएं

     

    चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरके वर्मा द्वारा डीएम को बताया गया कि ट्रामा सेंटर पर हड्डी रोग विशेषज्ञ स्वीकृत पद दो के सापेक्ष एक, जनरल सर्जन स्वीकृत पद पर दो के सापेक्ष शून्य,निश्चेतक स्वीकृत पद दो के सापेक्ष शून्य, एमओ स्वीकृत पद 03 के सापेक्ष 04, स्टाफ नर्स स्वीकृत पद 15 के सापेक्ष 10, ओटी टेक्नीशियन स्वीकृत पद 03 के पद पर शून्य,रेडियोग्राफर पर स्वीकृत 03 की सापेक्ष शून्य, लैब टेक्नीशियन स्वीकृत पर 02 के स्थापित शून्य,नर्सिंग अटेंडेंट स्वीकृत पर 09 की सापेक्ष 09 एवं मल्टी वर्कर स्वीकृत पद पर 09 के सापेक्ष 03 हैं।

    निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि आवश्यकतानुसार संसाधनों की कमी का ब्यौरा सूचीबद्ध कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि शासन को पत्राचार कर आवश्यक मानव संसाधन एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।