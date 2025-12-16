Language
    होटल-ढाबा, मिठाई की दुकानें और डेयरी पर मारे छापे... DM अतुल वत्स के मिलावटखाेरी पर सख्त तेवर

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    हाथरस के डीएम अतुल वत्स मिलावटखोरी को लेकर सख्त हो गए हैं। उन्होंने संबंधित विभाग को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्हो ...और पढ़ें

    बैठक के दौरान डीएम।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मिलावटखोरों को लेकर डीएम अतुल वत्स ने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बैठक कर संबंधित विभाग को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साफ-साफ कहा है कि संलिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने में परहेज करने वालों पर विभागीय एक्शन होगा। डीएम ने होटल-ढाबों, मिठाई प्रतिष्ठानों, डेयरी से नमूने संग्रहित कर जांच कराने के निर्देश दिए। अब तक 2025 में 1351 जगह निरीक्षण, 168 स्थानों में छापेमारी कर 411 नमूने लेने का विभाग ने दावा किया है।

    संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

    मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोकथाम को जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में डीएम अतुल वत्स ने खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीएम ने आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा मिलावटखोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवा करने के निर्देश दिए।

    डीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित एवं सघन निरीक्षण अभियान चलाने, बाजारों, होटल-ढाबों, मिठाई प्रतिष्ठानों, डेयरी इकाइयों एवं खाद्य निर्माण स्थलों से निरंतर नमूने संग्रहित कर जांच कराने के निर्देश दिए।


    होटल-ढाबों, मिठाई प्रतिष्ठानों, डेयरी से नमूने संग्रहित कर जांच कराने के निर्देश

    जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनजागरूकता पर भी विशेष जोर दिये जाने के निर्देश दिए।

    डीएम ने पुलिस, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति एवं अन्य सहयोगी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि मिलावटखोरी के विरुद्ध प्रभावी एवं निरंतर कार्रवा की जा सके। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।


    ये हैं विभागीय दावे

    वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर तक खाद्य पदार्थों पर कृत प्रवर्तन कार्रवा के अंतर्गत 1351 अधिष्ठानों का निरीक्षण, 168 स्थानों में छापेमारी कर 411 नमूने संग्रहित किए गए हैं जिसमें से 371 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 172 अधोमानक, 16 असुरक्षित, दो में नियमों का उल्लंघन तथा 190 नमूने मानकों के अनुरुप नहीं पाए गए हैं।