हाईवे पर दरार देखकर डीएम अतुल वत्स ने लगाई NHAI अधिकारियों की क्लास, तत्काल सफेद पट्टी और रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश

संवाद सूत्र, सासनी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे हुए हादसे के बाद जागरण ने हाथरस से गुजर रहे नेशनल हाईवे की विभिन्न सड़कों का हाल जाना। न संकेतक , न रिफ्लेक्टर, हाइसे पर हादसों का डर शीर्षक से खबर को संज्ञान लेते हुए डीएम अतुल वत्स अलीगढ़-हाथरस हाईवे का निरीक्षण करने सासनी और समामई के साथ हनुमानचौकी के आसपास पहुंच गए। उनके आने की खबर नेशनल हाइवे के अधिकारियों को लगी तो वह सरपट दौड़ते नजर आए। फटाफट सड़कों पर सफेद पट्टी बनवाने को मशीन मंगा ली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाथरस से होकर गुजर रहे अलीगढ़-आगरा हा ई वे का किया डीएम ने निरीक्षण, दिए निर्देश ठंड एवं कोहरे को देखते हुए सड़क सुरक्षा के तहत सड़क पर जगह-जगह गड्ढे एवं सफेद पट्टी के कार्य को सही कराने के लिए डीएम ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजीव यादव के साथ स्थल निरीक्षण किया। एनएचए की सड़क को शीघ्र गड्ढामुक्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो।

सासनी कस्बे में नेशनल हा ई वे की सड़क में दरारें देख डीएम ने लगाई अफसरों की क्लास डीएम ने निर्देश दिया कि जिले में अलीगढ़ सीमा से हाथरस सीमा तक जहां भी अवैध कट या चौराहे हैं,वहां सांकेतिक रिफ्लेक्टर लगवाएं जाएं,जहां रास्ते आकर हाइवे से मिलते हैं वहां सड़क पर रात्रि रिफ्लेक्टर लगवाया जाएं। सफेद पट्टी बनाई जाएं। कोहरे के देखते हुए से सासनी बॉर्डर से आगरा बॉर्डर तक की सड़क को ठीक रखें। हाईवे पर चल रहे मरम्मत कार्य धीमी गति और उसमें भी गुणवत्ता की पर नाराजगी जाहिर की।

सुरक्षित गति से चलाए वाहन

डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि वाहन चालकों को सुरक्षित गति से वाहन चलाने, फॉग लाइट एवं डिपर का समुचित प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस, टोइंग वाहन एवं राहत सेवाओं को तत्पर रखा जाएं। साथ ही मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाधा अथवा जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए ।



निरीक्षण के दौरान एनएचएआई के अधिकारियों के पसीने छूटते नजर आए। निरीक्षण के दौरान एडीएम बसंत अग्रवाल, एसडीएम नीरज शर्मा,अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी संजीव कुमार, बीडीओ सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे।





यहां होते हैं अक्सर हादसे



हनुमान चौकी क्षेत्र, नगला घना मोड़,नगला भूरा मोड़, 14 नंबर भट्टा समामई, जरेया मोड़,कस्बा के सेंट्रल बैंक चौराहा,प्रकाश एकेडमी,तहसील के निकट,अजरोई मोड़,बरसै, रुहेरी हैं।





गरीब बच्चों को डीएम ने वितरित किए कंबल



निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुकानदारों से वार्ता कर शीतलहर के दृष्टिगत अलाव की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों के सामने वाहनों को खड़ा न कराया जाए, बल्कि उन्हें निर्धारित साइड में ही खड़ा कराया जाए। उन्होंने अलीगढ़-आगरा हाईवे स्थित लहरा एवं सासनी क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भट्टा संचालकों से श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा श्रमिकों से संवाद कर जानकारी कि वह मूलतः कहां के निवासी है। इसके अलावा उन्होंने श्रमिकों से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण में पाया गया कि कुछ बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने दूरभाष के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल टीम भेजकर ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर श्रम कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।