अतिक्रमण और कब्जों पर करें कार्रवाई, हाथरस डीएम अतुल वत्स के सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ कोतवाली हाथरस में जनसमस्याओं की सुनवाई कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। थाना समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस मौके पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही टीम भेजकर कराया जाए तथा प्रत्येक शिकायत का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना समाधान दिवस के अवसर पर डीएम और एसपी ने सुनीं लोगों की समस्याएं डीएम अतुल वत्स ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जों,अवैध अतिक्रमणों को हटाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस व प्रशासन संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई तय करें। अधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों में आने वाले फरियादियों से शालीन व संवेदनशील व्यवहार किया जाए।