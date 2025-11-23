Language
    अतिक्रमण और कब्जों पर करें कार्रवाई, हाथरस डीएम अतुल वत्स के सख्त निर्देश

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:46 AM (IST)

    हाथरस में थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने पर जोर दिया गया। श्री दाऊजी महाराज मंदिर परिसर में अवैध अतिक्रमण का ड्रोन से निरीक्षण किया गया और सौंदर्यीकरण की योजना बनाने के निर्देश दिए गए।

    लोगों की समस्याएं सुनते डीएम अतुल वत्स व एसपी।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ कोतवाली हाथरस में जनसमस्याओं की सुनवाई कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।

    थाना समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस मौके पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही टीम भेजकर कराया जाए तथा प्रत्येक शिकायत का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

    थाना समाधान दिवस के अवसर पर डीएम और एसपी ने सुनीं लोगों की समस्याएं

    डीएम अतुल वत्स ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जों,अवैध अतिक्रमणों को हटाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस व प्रशासन संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवा तय करें। अधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों में आने वाले फरियादियों से शालीन व संवेदनशील व्यवहार किया जाए।

    पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील रवैया अपनाकर शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान प्रदान करें। थाना समाधान दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी पुलिस उपस्थित रहे।


    ड्रोन कैमरे से किला परिसर का अवलोकन


    श्री दाऊजी महाराज मंदिर प्रांगण एवं किला खाई क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण की स्थिति का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ ड्रोन कैमरे के माध्यम से स्थल का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा, संरक्षा एवं उसके मूल स्वरूप के संरक्षण पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर एवं किला खाई क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा भक्तों के लिए सुगम परिक्रमा मार्ग विकसित किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।