    चढ़ गया डीएम अतुल वत्स का पारा: गैलरी में तीमारदार और स्वास्थ्य केंद्र पर गंदगी देखकर लगाई फटकार

    By Yogesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    हाथरस के मुरसान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में डीएम अतुल वत्स ने गेट पर गंदगी और जलभराव देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली और पंजिकाओं का सत्यापन किया। जिलाधिकारी ने परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और जलभराव की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। टीकाकरण पर भी जोर दिया गया।

    डीएम पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। डीएम अतुल वत्स ने मंगलवार को मुरसान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। गेट पर गंदगी और जलभराव की स्थिति को देखकर नाराजगी जताई। कर्मचारियों के वाहन अस्पताल की गैलरी में और तीमारदारों के परिसर में खड़े देख उनका पारा चढ़ गया।

    डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर के मुख्य गेट के सामने और परिसर के अंदर वाहन खड़े होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगाह किया कि भविष्य में इस प्रकार लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवा की जाएगी।

    स्वास्थ्य केंद्र परिसर के मुख्य गेट के बाहर गंदगी एवं जलभराव मिला



    निरीक्षण के समय डीएम को दवाओं के संबंध में उपस्थित चिकित्सक डा. अनुज यादव से जानकारी की। डीएम ने औषधि वितरण कक्ष में उपस्थित फार्मासिस्ट चंद्रभान सिंह से दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी की। दवा वितरण पंजिका का अवलोकन के साथ ही स्टाक पंजिका का सत्यापन किया, जो कि सही पाया गया।



    मुरसान सामुदायिक केंद्र के निरीक्षण में डीएम को बदहाल मिलीं सेवाएं



    डीएम ने डेंटल सर्जन मितांशी सिंह से दंत रोगियों के बारे में जानकारी की तथा विजिटर पंजिका का अवलोकन किया। दंत चिकित्सक कक्ष का प्लास्टर जीर्ण-क्षीर्ण होने पर जिलाधिकारी ने चिंता जताई। खंड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इसकी मरम्मत के लिए योजना तैयार कर प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। डीएम ने टीकाकरण आदि के बारे में जानकारी कर छूटे हुए बच्चों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराये जाने के निर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र परिसर की साफ-सफाई के अलावा शौचालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक न होने पर डीएम ने केंद्र प्रभारी को साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के साथ ही सभी सीसीटीवी कैमरों का संचालन एवं प्रकाश के उचित प्रबंध कराये जाने व अनावश्यक सामग्री को निर्धारित स्थलों पर रखवाने के निर्देश दिए।

    स्वास्थ्य केंद्र परिसर के मुख्य गेट के बाहर गंदगी एवं जलभराव होने पर खंड विकास अधिकारी को तत्काल जल निकासी कराये जाने एवं साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए।