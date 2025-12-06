रेलवे ने यात्रियों को दी राहत: बालाजी, केला-करौली के लिए हाथरस से सीधी ट्रेन, कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन अब गंगापुर सिटी तक

जागरण संवाददाता, हाथरस। ट्रेनों की सुविधा को लेकर रेलवे ने एक आेर सराहनीय कदम उठाया है। कासगंज से गंगापुर सिटी तक पैसेंजर ट्रैन का मार्ग विस्तार कर दिया है। इसे ट्रायल के तौर पर 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। बालाजी व केला करौली के लिए अब हाथरस से सीधी ट्रेन मिलेगी। इस ट्रैन के चलने से मथुरा के अलावा अब राजस्थान के तीर्थस्थल व पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का मौका यात्रियों को मिलेगा।

अब गंगापुर सिटी तक चलेगी कासगंज-मथुरा पैसेंजर



रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधाओं के लिए ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें 55335/55336 कासगंज-मथुरा जंक्शन-कासगंज पैसेंजर गाड़ी का विस्तार राजस्थान के गंगापुर सिटी तक किया गया है। 28 फरवरी,2026 तक अस्थाई रूप से यह गाड़ी गंगापुर सिटी तक मार्ग विस्तारित कर चलेगी। विस्तारित मार्ग पर 55335 कासगंज-गंगापुर सिटी सवारी गाड़ी कासगंज से 11.05 बजे प्रस्थान करेगी।

विस्तारित मार्ग के तहत 28 फरवरी तक चलेगी यह ट्रेन निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए मथुरा जंक्शन से 15.20 बजे, भरतपुर से 15.55 बजे, बयाना से 16.25 बजे, हिन्डौन सिटी से 16.55 बजे श्री महावीर जी से 17.07 बजे छूटकर गंगापुर सिटी 18.20 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 55336 गंगापुर सिटी-कासगंज सवारी गाड़ी गंगापुर सिटी से 19 बजे प्रस्थान करेगी। जो श्री महावीर जी से 19.25 बजे, हिन्डौन सिटी से 19.37 बजे, बयाना से 20.05 बजे, भरतपुर से 20.40 बजे, मथुरा जं. से 22 बजे, मथुरा कैंट से 22.12 बजे, हाथरस सिटी से 22.55 बजे, हाथरस रोड 23.04 बजे, सिकंदराराऊ से 23.30 बजे व मरहरा से 23.50 बजे छूटकर दूसरे दिन कासगंज 00.30 बजे पहुंचेगी।

यह ट्रेन मुरसान, रति का नगला व अगसौली स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल बरेली के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि ट्रेनों का विस्तार यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया गया है।





राजस्थान के तीर्थस्थलों के लिए सीधी ट्रेन

अभी तक राजस्थान के तीर्थस्थल व पर्यटन स्थलों के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। इसमें भी पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग काफी समय से चली आ रही थी। अब कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन का मार्ग विस्तार गंगापुर सिटी किया गया है। यह ट्रेन महावीर जी होते हुए जाएगी। गंगापुर सिटी तक इस ट्रेन के जाने से केला करौली सहित अन्य तीर्थस्थल के लिए जाने का मार्ग आसान हो गया है। इस ट्रेन में एस.एलआरडी. के 02 तथा साधारण द्वितीय श्रेणी के 10 कोचों सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे।



