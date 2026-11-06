धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर भगवान कुबेर करेंगे धनवर्षा, धन्वंतरि देंगे आशीर्वाद, पूजा के लिए ढाई घंटे का समय





जागरण संवाददाता, हाथरस। दीपावली से दो दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ की गई पूजा धनवर्षा के साथ परिवार में खुशहाली लाती है। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। नये बर्तन व आभूषण खरीदने का भी विशेष महत्व है।

धनतेरस का पर्व धन, सुख-समृद्धि और आरोग्य का संदेश देता है। हिंदुओं में इस पर्व का विशेष महत्व है। यह हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसका इंतजार पूरे साल रहता है। धन कुबेर भगवान की पूजा विधि विधान से करने पर फलदायी होती है। इस दिन कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से कुबेर देव की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वहीं दूसरी ओर भगवान धन्वंतरि की पूजा करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है।